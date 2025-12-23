印度呼吸困難病患「要求尊重對待」　遭醫生毆打｜有片

英國《每日郵報》報道，近日一段在網絡瘋傳的影片顯示，一名印度醫生毆打了一名呼吸困難的病人，因為該病人要求醫生以尊重的態度對待他。



印度北部西姆拉（Shimla）英迪拉甘地醫學院（Indira Gandhi Medical College，IGMC）的一名醫生被指控在周一（12月22日）的爭執中對病人進行人身攻擊。事件起源於，受害者潘瓦爾（Arjun Panwar）到醫院進行醫學檢查，在出現呼吸困難後，他躺在了另一間病房的床上。隨即醫生在沒受到任何挑釁的情況下，用粗魯的語氣和他說話。當他抱怨醫生的行為時，雙方發生了爭吵。

據潘瓦爾指，醫生隨後開始毆打他。「我剛做完支氣管鏡檢查，呼吸困難。當我要求吸氧氣時，醫生質疑我的入院資格，」。他又提到「我要求他尊重地和我說話，但他變得咄咄逼人。當我問他是否也用這種方式和家人說話時，他聲稱我人身攻擊，然後就開始打我。」

這段影片迅速在網路上走紅，影片中可以看到，當潘瓦爾試圖保護自己時，醫生卻反覆向他揮拳。《印度斯坦時報》指，潘瓦爾在事件中鼻子受傷。影片由陪同病患就醫的人拍攝，在社交媒體分享後，數百人在醫院外發起抗議，要求嚴懲涉事醫師。

IGMC醫院管理部門現已成立一個由三名成員組成的調查委員會。 該醫院醫療主任拉奧（Rahul Rao）表示，委員會正在調查此事，並將很快提交報告，他還補充說，警方也已對該醫生提起訴訟。