韓國12萬IP Cam遭駭　大量私密片流色情網　警：密碼簡單易成目標

韓媒報道指出，去年中國非法色情平台曾出現約800段由攝影機拍攝的私密影片，其中逾500段來自韓國。影像來源遍布住家、KTV、普拉提教室及婦產科分娩室，凸顯IP Camera安全漏洞已成日常生活的巨大風險。

警方歷時一年追查，確認4名嫌犯各自獨立犯案：

警方歷時一年追查，確認4名嫌犯各自獨立犯案。其中無業男子A某侵入6萬3000台攝影機、製作545部影片，並以虛擬貨幣販售；上班族B某則駭入7萬台並製作648部影片。另兩名嫌犯C、D的入侵規模較小，但同樣涉及收藏或散布非法影像。

警方表示，市面上大量低價攝影機使用「1234」、「admin」等簡易密碼，且未設置登入錯誤次數限制，使黑客能透過暴力破解方式輕鬆侵入。海外製造的廉價攝影機安全性更低，部分甚至無須密碼即可連線。

韓國政府宣布啟動「IP Camera安全強化後續對策」，要求高風險場所必須使用取得安全認證的設備，並推動法規要求產品設計階段就加入複雜密碼及鎖定功能。同時將協助受害者法律與醫療支援，並強化查緝非法散布影像的犯罪行為。

