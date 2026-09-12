泰知名住持爆與前校花信徒「修煉」　警赴女事主家中起獲大批現金

泰國大城府知名皇家寺廟「帕府泰沙旺寺（Wat Phutthaisawan）」的66歲住持隆波喬（Luang Por Chot）爆出重大醜聞，除了涉嫌挪用超過9200萬泰銖（約2183萬港元）的寺廟資金，還被拍到和47歲女密友在寺廟內的桌椅上「極樂雙修」，事後這名女子的相關資訊被揭露，她竟曾是知名泰國大學的啦啦隊員兼校花。



《khaosod》報道，這名女信徒外號「愛姐」（Sika Ae）、現年47歲，根據社群媒體上的消息，愛姐畢業於泰國知名大學，30年前還曾是該校的啦啦隊隊員，更憑藉姣好身材與容貌被譽為校花。

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據悉，愛姐後來成為1名單親母親，平時經營1家販售用於祈福、還願及消災等儀式的祭品的店家。

此外，警方10日突襲了愛姐位於巴吞他尼府的住所，現場查獲了大量資產，包括35面純金護身佛牌、超過1公斤重的金條與黃金飾品、359萬的泰銖（約85.2萬港元）現金，以及不少土地所有權與金融投資文件。

愛姐和帕府泰沙旺寺66歲住持隆波喬之間持續至少2年的關係是當局進行財務調查期間曝光的，最引人注目的是，僧侶住所的監視器畫面中，清晰拍下兩人在多個地方有不當行為，「肉體交疊」的相關影片隨後更在泰國社群媒體上流傳，引發公眾批評和關注。

泰國知名住持挪用公款，驚爆「天眼直擊廚房雙修」淫亂女弟子影像：

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調查人員後續發現，隆波喬在超過2年的時間內，未經授權、以寺廟名義開立超過20張捐款收據，導致寺方損失超過9200萬泰銖，這些金錢疑似被挪作私用，並交由愛姐協助隱匿或轉移資產，目前隆波喬和愛姐均被逮捕，11日更分別被移送至中央調查局（CIB）拘留所。

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