腦癌誤診｜英國女化療11年才知沒患癌　崩潰痛訴醫生：毀了我人生

英國一名女子瓊斯（Becky Jones）21歲時被醫生宣告罹患腦癌末期，於是接受長達11年的化療，如今34歲的她才得知當年並未罹患腦癌，崩潰向英國媒體指控「醫生毀了我的人生」。對此，院方回應了。



控醫誤診導致11年化療 瓊斯：毀我人生

根據英國廣播公司（BBC）報道，瓊斯受訪指出，2012年於考文垂市球場任職監視器操作員，因嚴重偏頭痛就醫，經考文垂大學醫院（UHCW）腫瘤科教授布朗（Ian Brown）診斷為第4期膠質母細胞瘤（glioblastoma）。布朗教授指示她需長期服用替莫唑胺（Temozolomide），甚至可能終身治療。

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瓊斯多次質疑腦部掃描未見腫瘤，但醫生皆表示「腫瘤不一定肉眼可見」，強調若不化療將致命，「如果沒有化療，我就會死」。瓊斯因此持續接受化療11年，飽受副作用困擾，每天都得面對噁心、胃痛、口腔潰瘍及疲倦等症狀，擔心感染，也不敢參加社交活動及家庭聚會，生活嚴重受到影響。

2025年真相曝光 瓊斯：根本沒得腦癌

2024年，瓊斯突然接獲醫生通知停止化療，但未獲具體原因，僅被告知布朗已退休，且未提供新主治醫生姓名。瓊斯表示，當時完全不知所措，且未獲醫院任何支持。2025年5月，律師委託神經外科及放射科專家進行獨立分析，證實她實際罹患的是腫瘤樣脫髓鞘病變（tumefactive demyelination），僅需神經科醫生以強效類固醇治療即可。

瓊斯指出，「從來沒有腦腫瘤」，卻因誤診浪費整個成年時期接受不必要治療，「這一切都沒有必要」，並直言布朗「基本上毀了我的人生」。目前，包含瓊斯在內，已有超過40名患者對UHCW提起法律行動，指控遭過度或不必要的癌症治療。

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RCP調查揭過度治療 院方回應了

英國皇家內科醫生學院（RCP）調查20宗病例，發現其中15宗「整體而言不令人滿意」（highly unsatisfactory），並指出「缺乏足夠臨床探究」及醫療團隊合作不足，導致診斷錯誤持續存在。不過，該份調查結果中，並未點名伊恩布朗教授，而是以「Y醫生」稱呼他。

UHCW發言人回應，所有受影響患者已由資深臨床醫生重新評估，並制定適當照護計劃。此外，院方強調將在RCP調查報告公開後採取進一步行動，並重申「患者安全、就醫體驗與身心福祉，始終是我們最優先重視的事項」。目前BBC多次聯繫布朗教授，尚未取得回應。

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