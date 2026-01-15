大馬華裔情侶車內吃飯遇淫賊遭蹂躪5小時　逼二人性交再性侵女方

馬來西亞一對華裔情侶日前在車內進行「吃播」挑戰，卻遭歹徒持警棍闖入威脅。



不僅被強索260令吉（約港幣499元），還被迫當場發生性關係，女子更遭歹徒性侵。整個過程持續約5小時，所幸嫌犯於8日落網。

情侶遭男子威脅 車內發生性行為

根據《中國報》報導，事件發生在1月6日晚間11時30分，當時19歲女子與20歲男友買完漢堡，在車內進行「吃播」挑戰。約一小時後，一名男子將車停在旁邊，詢問兩人在車內做什麼。該男子隨後誣指兩人正在發生性關係，並亮出警棍威脅，自稱是保安員，聲稱可將兩人帶往警局。

嫌犯隨後取走兩人的身分證，並強迫他們購買他所販售的所有香水，總值260令吉。女子表示沒錢後，嫌犯要求轉帳並拿走兩人手機，威脅女子必須「陪伴」他一小時，否則將召集其他人到場。嫌犯還強迫兩人當面發生性關係，並坐進車內命令女子替他口交。整個過程持續約五小時。

旺沙瑪朱警區主任證實，警方接獲女子報案，指她與男友被嫌犯威脅，在車內發生性行為。警方援引刑事法典392條文（搶劫）和377C條文（未經同意的違反自然性行為）展開調查。警方已於1月8日在雪州白沙羅地區逮捕這名涉案男嫌，並延押至1月14日協助調查。嫌犯據信是香水銷售員，聲稱曾以同樣手法對付其他人。

