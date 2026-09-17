聲優上坂堇收殺人預告取消4活動 歹徒揚言掌握住處威脅綁架害命
撰文：TVBS新聞網
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日本人氣聲優上坂堇（上坂すみれ）近年為重製版《她來自煩星》的拉姆、《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》的艾莉莎等人氣角色獻聲，也曾赴台舉辦過見面會。未料最近上坂堇收到殺人預告，內容具體提到會在9月27日之前綁架上坂堇並將其殺害。官方並未將此預告等閒視之，決定取消9月19日、20日共4場活動。
威脅夥同多人綁架 緊急取消4活動
上坂堇原定出席9月19日「京MAFU 2026開幕舞台」、「京都動畫製作大獎2026」，以及9月20日的「電視動畫《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學 Season2》俄語傲嬌企劃總會 in 京MAFU」、「京MAFU 2026閉幕舞台」，一共4場活動。然而上坂堇日前收到殺人預告，因此公司在跟主辦單位協調後決定取消參與。主辦方為此致歉，不過活動不會退票、退款，希望外界見諒。
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經紀公司9月14日先證實有不明人士寄送多封信件，更形容這些威脅信「極度惡質」，也已經向警方報案。9月15日經紀公司再對外透露，威脅信中提到「會在9月27日之前夥同多人綁架並殺害上坂堇」，信中甚至還說已經掌握了上坂堇的住處，會在她家附近綁票等內容。當時經紀公司就對外表示，9月27日之前的所有活動都會審慎評估是否繼續參與，而目前看來經紀公司將陸續取消活動，全力確保上坂堇的人身安全。
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