惹錯戰鬥民族？俄女遊客阿根廷遭電單車男搶手機　當場生擒匪徒

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）發生離譜搶案，一名金髮女子騎腳踏車在路邊等紅燈時，竟有2名機車搶匪企圖奪取手機，但她不願輕易投降，與後座歹徒激烈扭打，甚至奮力把對方拽下座位，成功阻止犯罪。



根據監視器畫面，2名搶匪從後方悄悄靠近，後座歹徒隨即伸手試圖搶手機，未料遭遇激烈抵抗。他被受害者死命抓住，不論如何踢踹毆打都無法擺脫，最終整個人摔到馬路上，並被熱心民眾壓制在地，而同夥早已逃之夭夭。

一名金髮女子騎腳踏車在路邊等紅燈時，竟有2名機車搶匪企圖奪取手機，但她不願輕易投降，與後座歹徒激烈扭打，甚至奮力把對方拽下座位，成功阻止犯罪。（YouTube@americaenvivo）

她被兩男子飛車搶劫 緊緊拽住不放 終將1人「斬於馬下」：

+ 15

《infobae》與《太陽報》等外媒報導，33歲受害者亞歷珊德拉（Alexandra Doketova）是一名俄羅斯遊客，儘管在激烈打鬥過程中頭部受傷，但幸好沒有大礙，也成功保住手機。

警方趕抵現場後，逮捕被拽下機車的後座歹徒，幾小時後又循線逮捕前座共犯。他們在搶匪住處查獲10支手機、4頂安全帽及相關證物。

不過，儘管證據確鑿，而且2名嫌犯都有犯罪前科，法院卻裁定不予羈押，在當地引發強烈不滿。目擊者憤怒表示：

我不知道他們還要什麼證據，監視器拍得一清二楚。

【延伸閱讀】巴西飛車黨搶手機 揀中22歲女柔術高手 反被「鉸剪腳」制伏（點擊放大瀏覽）

+ 5

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】