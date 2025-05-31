幼兒園畢業禮變MMA　家長突群毆　孩子嚇親大叫快停手｜有片

幼兒園的畢業典禮竟然成為鬥毆現場！



美國阿肯色州西孟菲斯福克（Faulk）小學附設幼兒園在舉行畢業典禮時，竟因家長之間爆發大規模鬥毆而陷入混亂，原本應該開心歡笑的時刻，卻充滿了孩子們的驚恐尖叫聲。

美國阿肯色州西孟菲斯福克小學附設幼兒園在舉行畢業典禮時，竟因家長之間爆發大規模鬥毆而陷入混亂（X@CatchUpFeed）

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據當地電視台取得的影片顯示，有幾名成年男女在西孟菲斯福克小學的走廊上互毆，孩子們驚恐的尖叫聲響徹擁擠的走廊，其他家長則衝向現場，將孩子帶離危險，影片中還可以聽到孩子們大喊「快點停止」。

這場混戰在其他人的制止下很快落幕，沒有人受傷的消息，而鬥毆的起因尚未透露。

不過有一些氣憤的居民呼籲對這些父母採取法律行動，

「這種事不應該發生在孩子們身邊，畢竟他們都是成年人，參加的是孩子們的畢業典禮。這種事根本就不應該發生。」



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而西孟菲斯學區主管福斯特（Eric Foister）也宣布即日起禁止這些人進入學校，嚴厲批評這些成年人的不良榜樣行為，並重申他們將承擔法律後果。

「你們闖入我們的建築物，將我們學生和教職員工的安全和福祉置於危險之中，我將追究你們的責任。我正在與當地執法部門合作，將盡我所能提出所有指控。」



學區已將這五名鬧事成年人的姓名交給西孟菲斯警方，並聲稱將配合執法部門，採取「零容忍」政策。但據悉警方目前尚未逮捕任何人。

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