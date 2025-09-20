iPhone 17 MMA｜印度數十果粉互毆畫面曝光　保安任人打尖釀禍

蘋果全新iPhone 17系列9月19日在印度正式開賣，各大城市Apple專賣店湧現搶購人潮。



其中孟買一間門市更因秩序失控爆發肢體衝突，數十名果粉為搶購新機大打出手，場面混亂不堪。

蘋果全新iPhone 17系列19日在印度正式開賣，孟買一間門市數十名果粉為搶購新機大打出手，場面混亂不堪。（X@PTI_News）

點圖放大瀏覽：

+ 29

當地媒體曝光的畫面中，在孟買班德拉庫拉綜合大樓（BKC）的Apple門市，民眾如沙丁魚般擠在玻璃牆外推擠拉扯，一名紅衣男子被保安人員強制拖離，過程中還試圖攻擊保安；另一名穿著黑白條紋的民眾同樣被武裝警衛從人群中帶離現場。

影片中還可看見手持警棍的第三名保安，但面對眾多失控民眾顯得十分無奈。

專程從亞美達巴德（Ahmedabad）趕來的亞達夫（Mohan Yadav）抱怨，他從凌晨5點開始排隊：

但保安完全不負責任，很多人插隊。

導致守規矩的消費者反而買不到，現場管理極度混亂。

德里的薩凱特（Saket）Select CityWalk購物中心同樣出現夜排盛況，商場開門前就有果粉在路上搭帳篷過夜。

班加羅爾的Apple專賣店雖然秩序較佳，但排隊人龍同樣壯觀。

點圖放大看看各地排隊人潮：

+ 6

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】