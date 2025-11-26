巴西美女大盜「犯罪Barbie」闖豪宅區租屋　狂偷鄰居逾百萬財物

巴西豪宅區近來發生多宗竊盜案，警方後來將有「犯罪芭比」稱號的32歲女子寶拉（Paola Co Carita Gobel）逮捕，發現外形亮麗宛如名媛的她，其實是故意在豪宅區租房，以便就近觀察有錢鄰居、尋找下手對象。



被當地媒體封為「犯罪芭比」與「貓女」的32歲女子寶拉，20日與3名犯罪同夥一起在美景市（Belo Horizonte）高級住宅區被逮捕，她時常利用亮麗外形，假扮成住戶朋友、親人或是伴遊等身份，潛入豪宅中偷竊大量現金、珠寶、名貴手錶、香水和名牌包。

事發地點位於巴西美景市。（Google Maps截圖）

當地媒體將其封為「犯罪芭比」與「貓女」 她有著亮麗宛如名媛的外形：

警方表示，寶拉近來竊取了一名公務人員個人資料，在豪宅區租了一間公寓，後來被該名公務人員發現報案，才讓她多次在豪宅內盜竊鄰居的犯案行為曝光。鄰居表示，當時發現寶拉一行人搬進來時，只有簡單行李和床墊就覺得奇怪，沒想到竟然是犯罪集團。

警方調查發現，寶拉的犯罪行為最早可追蹤至2023年10月，她因為犯下類似案件在聖保羅被逮捕，曾成功偷竊100萬巴西幣（約合144.5萬港元）財物，最後被判罰款與社區服務，沒想到轉換據點後故技重施。

寶拉與3名同夥目前都被起訴多項重罪，警方正在等待鑑識分析結果，以獲得4人手機中資訊，確認是否還有其他同夥，案件正在調查中。

【延伸閱讀】抖音女自助付款機故意嘟漏商品「被AI發現」當場被抓 真相大逆轉（慎入）：

+ 22

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】