女童想拔牙　照X光驚見81顆牙　31顆非恆齒或乳齒

巴西一名11歲女孩因為想要拔牙而就診，沒想到牙醫在照X光時發現，女孩的口腔內竟然有多達81顆牙齒，震驚牙醫。



這宗罕見的病例被發布在醫學雜誌上後，引起討論。

巴西一名11歲女孩有多達81顆牙齒，罕見病例被發布在醫學雜誌上後引起討論。（biz.chosun.com）

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據《VN Express》等外媒15日報道，這名來自巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）的女孩，因為想拔除一顆上排乳齒而到醫院就診，但在拍攝X光後，醫生意外發現她口中竟藏有18顆乳齒、32顆恆齒，以及31顆多生齒，總數多達81顆。

一般成人的正常牙齒數量為32顆，超過正常數量額外長出的牙齒被稱為「多生齒」，通常多生齒是1至2顆，像該名巴西女童如此多的多生齒相當罕見。多生齒通常潛藏在牙齦內，可能阻礙正常牙齒或造成牙齒排列混亂，甚至引發囊腫等其他問題。

該病例由巴西胡伊斯迪福拉聯邦大學（Universidade Federal de Juiz de Fora）牙科醫院研究團隊發表，並刊登在美國《牙齒矯正與口腔顎面外科學會雜誌》（American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics，AJO-DO），研究團隊透過精密影像檢查確認牙齒的確切位置，同時進行基因檢測，以判斷是否與遺傳疾病有關。

後續染色體檢查發現，巴西女童擁有一種罕見的遺傳變異，但研究人員表示，該變異與多生齒的直接關聯性尚無法確認。有些多生齒深埋於牙齦內或外型與正常牙齒相似，若貿然拔除可能導致顎骨受損，為降低風險，研究團隊召集牙齒矯正科、口腔顎面外科、牙周病科與假牙科等多科醫生，共同擬定長期的治療計畫，盡可能保護該名女孩的口腔健康與未來牙齒排列。

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