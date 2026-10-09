英男沉迷《嗜血判官》釀命案　租民宿布置殺人房　誘24歲女刺78刀

英國一名20歲大學生沉迷美國犯罪影集《嗜血判官》（Dexter），竟模仿劇中連環殺手的犯罪手法，在Airbnb民宿內布置一間鋪滿塑膠布的「殺人房」，並誘騙一名24歲女子進入，持刀攻擊造成78處刀傷，甚至企圖肢解遺體。



沉迷美劇《嗜血判官》 連衣服都刻意模仿

根據英國《太陽報》報道，嫌犯班傑明．威廉．戴伊（Benjamin William Day）原本就讀伍斯特大學（University of Worcester），第一年主修新聞學，之後轉往應用生物學及鑑識科學相關科系。

嫌犯班傑明．威廉．戴伊涉嫌殺害24歲羅馬尼亞女子瑪莉亞．薩切亞努（IG@westmidlandspolice）

戴伊犯案過程中割傷手，面對警員詢問竟謊稱被狐狸咬：

命案則發生在英格蘭西密德蘭郡（West Midlands）蒂維代爾（Tividale）一處Airbnb出租住宅，從曝光的民宿照片可見，這棟房屋外觀與一般住宅沒有明顯差異，內部提供3間客房。

檢方指出，戴伊事先以40英鎊租下一間客房，並花費數小時布置犯罪現場，他使用塑膠布覆蓋臥室的地板、牆壁及床鋪，甚至以釘槍將塑膠布固定在牆面，試圖打造與影集《嗜血判官》相似的「殺人房」。

警方事後在現場查獲多把刀具、剪刀、膠帶、釘槍、防護面罩、圍裙、手套及清潔用品等物品。檢方指出，戴伊對美國影集《嗜血判官》相當著迷，甚至模仿劇中主角狄斯達（Dexter Morgan）的服裝與犯罪手法。

《嗜血判官》的中的Dexter Morgan（《嗜血判官》劇照）

《嗜血判官》講述一名白天在警局擔任血跡分析師、私下卻是連環殺手的男子，劇中主角經常以塑膠布包覆犯罪現場，避免留下血跡及其他證據。戴伊不只模仿劇中角色穿著卡其色上衣，也準備了與影集相似的刀具收納袋、防護用品及塑膠布。調查發現，他早在2025年11月18日，就已在手機中列出犯案所需的物品清單，相關物品後來幾乎全數在現場尋獲。

根據法庭資料，戴伊透過網站與24歲羅馬尼亞女子瑪莉亞．薩切亞努（Maria Saceanu）取得聯繫，並將她誘至租下的民宿房間。薩切亞努是一名性工作者，當時居住在案發地點附近。

戴伊在房內持刀攻擊她，造成全身78處刀傷，其中多處傷口是在受害者死亡後造成。驗屍結果顯示，薩切亞努因頸部遭刺傷、重要血管受損而死亡，手部傷勢則與試圖抵抗攻擊的情況相符。戴伊殺害對方後，還試圖肢解遺體，並將受害者的個人物品裝入黑色垃圾袋，準備處理現場。不過，他在過程中不慎割傷自己的手，最終被迫放棄原定計劃。

自己割傷手急求救 竟謊稱被狐狸咬

2025年12月21日凌晨，戴伊離開民宿後，於12時50分左右撥打英國緊急電話999，聲稱自己受傷需要醫療協助，警方隨後在街上發現他手部大量出血，傷口還纏著膠帶。面對員警詢問，他竟謊稱自己可能遭野狗或狐狸咬傷，並聲稱只是到附近酒吧尋找女性搭訕。不過，警方對他的說法起疑，將他送往醫院後持續調查。另一方面，民宿內另一名房客發現樓梯附近有血跡，立即通知房東，房東隨後報警，警方進入房間後，才發現薩切亞努的遺體及大量犯案工具，戴伊當天凌晨3時42分在醫院遭警方逮捕。

戴伊在過程中不慎割傷自己的手，謊稱被野狗或狐狸咬傷。（YouTube@SWNS）

戴伊原本打算在法庭上主張正當防衛，並聲稱自己布置塑膠布房間，只是為了拍攝模仿《嗜血判官》的TikTok影片。然而，案件在伍爾弗漢普頓刑事法院（Wolverhampton Crown Court）審理至第2天時，他突然改變立場，本(10)月6日，戴伊與律師討論後，當庭承認謀殺罪。

負責調查的西密德蘭郡警方表示，戴伊事前經過詳細規劃，這是一起有預謀的殘忍攻擊。目前戴伊仍遭羈押，預計12月4日接受量刑，依法將面臨終身監禁，實際最低服刑年限則有待法官裁定。

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