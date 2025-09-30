5歲男童景觀池觸電　撈起喊「媽媽」後身亡　家屬揭電壓高達380伏

內蒙古通遼市一名5歲男童在小區景觀池玩耍時不幸觸電身亡，事件發生已過去一個多月，男童遺體仍未安葬。周一（29日），男童父親王先生向內媒表示，他誓要追究相關責任人的刑事責任。



王先生憶述，8月9日下午，兒子在通遼市星湖世家北區外婆家附近玩耍，與幾名孩子在小區景觀池旁扔石子。兒子獨自進入池中撿石子時突然觸電倒在水中。王先生的妻子試圖救子時，腿部也感到電擊刺痛。孩子被救上岸後僅喊了一聲「媽媽」便陷入昏迷，送醫後不幸被確認無生命體徵。

王先生介紹，星湖世家北區是新建的學區房，住戶多為學生家庭。涉事景觀池水深約38厘米，養有魚類，卻未設置圍欄，平時常有20多名孩子在池中玩水或抓魚。他查閱資料後發現，景觀池用電設施的電壓應不超過12伏，但該池使用的是高達380伏的高壓電，且地線未有效連接，漏電保護器和等電位裝置也未安裝，違反國家強制性安全規定。

事發現場。（都市快報橙柿互動）

小區開發商負責人回應稱，事發後僅公安部門介入調查，小區已交付使用，目前尚未有部門認定開發商需承擔責任。物業公司律師則表示，案件由公安部門處理中，具體情況需向公安局查詢。

通遼市公安局相關人員確認，接到報案後已展開調查，目前案件正按程序辦理，暫不方便透露進展。

王先生強調，賠償並非首要訴求，他堅持要求追究相關責任人的刑事責任。此前，物業經理及律師曾建議若放棄刑事追責，民事賠償金額可更高，但王先生堅決拒絕。他表示，公安機關已於近日正式受理此案。