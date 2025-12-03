美8歲童睡覺翻身「頸鍊卡充電器」觸電險死　憑驚人求生意志自救

美國堪薩斯州一名8歲男童洛佩茲（Lorenzo Lopez）日前睡覺時，因項鍊纏繞在手機充電器與延長線的縫隙間觸電，差點喪命。男童憑藉驚人求生意志成功扯下項鍊自救，至醫院接受皮膚移植手術治療，預計需住院兩週。母親呼籲家長切勿讓孩子在床上使用電子產品。



男童項鍊觸電險喪命 扯下項鍊自救

根據美國《PEOPLE》雜誌等外媒報道，這單意外發生在男童洛佩茲睡覺期間。當時他的床上放着一支正在充電的手機，充電線鬆散地插在延長線上。洛佩茲在睡夢中翻身時，佩戴的項鍊不慎掉入充電器與延長線之間的縫隙，導致觸電事故發生。男童回憶當時情況相當混亂，他感覺頸部發燙，想要尖叫求救卻發不出聲音。

美國堪薩斯州一名8歲男童洛佩茲（Lorenzo Lopez）日前睡覺時，因項鍊纏繞在手機充電器與延長線的縫隙間觸電，差點喪命。（截取自Facebook@Kourtney Pendleton）

洛佩茲表示整起事件非常可怕，當下他以為自己快要死了：

洛佩茲表示整單事件非常可怕，當下他以為自己快要死了。所幸他最終成功扯下項鍊，並立即尋求協助。醫院工作人員告訴男童母親潘德頓（Kourtney Pendleton），如果洛佩茲沒有及時拿下項鍊，恐怕已經觸電身亡。潘德頓感激地說，兒子基本上是靠自己救了自己一命。

洛佩茲被緊急送往醫院後接受皮膚移植手術。根據潘德頓在募款網站GoFundMe上的說明，兒子預計需要住院兩週。她在11月27日更新近況時寫道，洛佩茲已完成皮膚移植手術，雖然目前仍承受劇烈疼痛，但他展現出令人欽佩的勇氣對抗每一刻的痛苦。

截至12月1日，洛佩茲仍在醫院接受治療。潘德頓在Facebook上呼籲所有家長，千萬不要讓孩子在床上使用電子產品，希望兒子的遭遇能提醒其他家庭注意用電安全。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】