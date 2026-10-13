俄副總理：俄美能源部門和企業正就柴油供應談判

俄羅斯分管能源工作的副總理諾瓦克（Alexander Novak）10月12日表示，俄美正就柴油供應問題進行談判。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 於9日宣布，已與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）達成協議，俄國同意向全球市場供應柴油以降低燃料價格，華府將購買俄國柴油，並暫時解除對俄國燃料的部份制裁。



右圖：2026年1月21日，瑞士達沃斯，美國總統特朗普（Donald Trump）出席世界經濟論壇年會（WEF）時發表演說。（Reuters）左圖：2026年1月21日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科克里姆林宮透過視訊主持政府會議。（Reuters）

俄羅斯媒體報道，諾瓦克12日受訪時稱，根據俄美總統達成的協議，俄政府已迅速發布命令，部分解除對柴油出口的禁令，允許向包括美國在內的全球市場供應柴油。目前，兩國能源部門和企業之間正展開談判。

諾瓦克又稱，俄羅斯向全球市場供應柴油，將有助於緩解霍爾木茲海峽目前的運輸問題，以及全球煉油能力下降帶來的困境。他預計，到2026年底，俄羅斯有能力每月向全球市場出口300萬至350萬噸柴油。

此外，諾瓦克還強調，出口柴油不會影響俄國內市場。俄國內煉油產能高於需求，柴油供應充足。