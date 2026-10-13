俄副總理：俄美能源部門和企業正就柴油供應談判
撰文：蕭通
出版：更新：
俄羅斯分管能源工作的副總理諾瓦克（Alexander Novak）10月12日表示，俄美正就柴油供應問題進行談判。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 於9日宣布，已與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）達成協議，俄國同意向全球市場供應柴油以降低燃料價格，華府將購買俄國柴油，並暫時解除對俄國燃料的部份制裁。
俄羅斯媒體報道，諾瓦克12日受訪時稱，根據俄美總統達成的協議，俄政府已迅速發布命令，部分解除對柴油出口的禁令，允許向包括美國在內的全球市場供應柴油。目前，兩國能源部門和企業之間正展開談判。
諾瓦克又稱，俄羅斯向全球市場供應柴油，將有助於緩解霍爾木茲海峽目前的運輸問題，以及全球煉油能力下降帶來的困境。他預計，到2026年底，俄羅斯有能力每月向全球市場出口300萬至350萬噸柴油。
此外，諾瓦克還強調，出口柴油不會影響俄國內市場。俄國內煉油產能高於需求，柴油供應充足。
俄烏戰爭｜買俄羅斯柴油 又宣布能源停火 特朗普自證走投無路？美俄閃電達成柴油協議 分析：特朗普對烏克蘭最冷酷無情的背叛特朗普為美俄柴油協議辯護 批澤連斯基固執 指烏克蘭應換領導人美媒：6次勸阻烏克蘭停襲俄煉油廠未果 特朗普與普京達柴油協議特朗普宣布美俄柴油協議 澤連斯基斥軟弱：送禮予普京無助和平