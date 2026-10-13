俄副總理：俄美能源部門和企業正就柴油供應談判

撰文：蕭通
出版：更新：

俄羅斯分管能源工作的副總理諾瓦克（Alexander Novak）10月12日表示，俄美正就柴油供應問題進行談判。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 於9日宣布，已與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）達成協議，俄國同意向全球市場供應柴油以降低燃料價格，華府將購買俄國柴油，並暫時解除對俄國燃料的部份制裁。

右圖：2026年1月21日，瑞士達沃斯，美國總統特朗普（Donald Trump）出席世界經濟論壇年會（WEF）時發表演說。（Reuters）左圖：2026年1月21日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科克里姆林宮透過視訊主持政府會議。（Reuters）

俄羅斯媒體報道，諾瓦克12日受訪時稱，根據俄美總統達成的協議，俄政府已迅速發布命令，部分解除對柴油出口的禁令，允許向包括美國在內的全球市場供應柴油。目前，兩國能源部門和企業之間正展開談判。

諾瓦克又稱，俄羅斯向全球市場供應柴油，將有助於緩解霍爾木茲海峽目前的運輸問題，以及全球煉油能力下降帶來的困境。他預計，到2026年底，俄羅斯有能力每月向全球市場出口300萬至350萬噸柴油。

此外，諾瓦克還強調，出口柴油不會影響俄國內市場。俄國內煉油產能高於需求，柴油供應充足。

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）
俄烏戰爭｜買俄羅斯柴油　又宣布能源停火　特朗普自證走投無路？美俄閃電達成柴油協議　分析：特朗普對烏克蘭最冷酷無情的背叛特朗普為美俄柴油協議辯護　批澤連斯基固執　指烏克蘭應換領導人美媒：6次勸阻烏克蘭停襲俄煉油廠未果　特朗普與普京達柴油協議特朗普宣布美俄柴油協議　澤連斯基斥軟弱：送禮予普京無助和平
俄烏戰爭
特朗普
普京
美俄關係
石油
HK01 Space Promotion