阿聯酋王室媳婦吸毒昏迷倫敦街頭　疏忽照顧3歲孩童罪成

阿聯酋一名王室媳婦6月被發現吸食可卡因後昏迷在倫敦街頭，本來需要照顧的3歲孩童則赤腳獨自在附近路邊玩耍。女事主10月13日在英國法院承認一項疏忽照顧兒童罪，法官判處對方社會服務令兼罰款。



英國《每日電訊報》（The Telegraph）14日報道，事發於6月13日，嫁入阿布扎比王室家庭的32歲女子瑪赫拉（Mahrah Al Nahyan）被發現昏迷在倫敦西部街頭，離她不遠亦有一名男子倒臥地上不省人事；而3歲男孩赤腳在接近繁忙交通的道路旁邊玩滑板車。

民眾見狀報警求助，同時待警方到場前暫時看管男孩。女事主30分鐘後清醒過來時，突然顯得情緒激動，並高叫「這裏不是屠房，大家為甚麼如此關心和擔憂」。

圖為2026年6月13日，嫁入阿布扎比王室家庭的32歲女子瑪赫拉（Mahrah Al Nahyan）被發現昏迷在倫敦西部街頭，她承認事發前數天曾吸食可卡因。（英國皇家檢控署 圖片）

警方調查時，發現女事主身上有吸毒工具，但沒發現毒品。她的辯護律師表示，對方因為事發前幾天吸食可卡因後而出現疲勞，強調當天沒有吸毒。律師亦指，事主其後就事件展示深切悔意，以及克服濫藥的決心，並已到一間戒毒中心接受為期三個月的療程。

辯護律師稱，本身每月獲8000英鎊（約83,466港元）生活津貼的女事主承認犯下極大過失，待完成在10月結束的戒毒療程後，準備參加匿名戒毒互助會（Narcotics Anonymous）冀完全擺脫毒癮。

圖為2026年6月13日，阿布扎比王室媳婦瑪赫拉（Mahrah Al Nahyan）吸毒後昏迷在倫敦街頭，附近亦有一名男士倒臥地上不省人事。（英國皇家檢控署 圖片）

倫敦薩瑟克刑事法院（Southwark Crown Court）法官頒下判詞，指被告受到藥物影響下，獨自留下兒童在街上赤腳玩耍的行為魯莽及無視兒童安全。法官形容，男孩為了追逐隨風飄落的紙張而跑向車道的場面非常危險，假如不是有路人出手相救，他極有可能受重傷，甚至遭遇更嚴重的後果；男孩亦可能會跑遠而迷路，又或者遭陌生人帶走或傷害；並認為男孩在街上見到事主和朋友昏迷不醒，或導致對方陷入極度驚恐與無助之中。

法官最後裁定，被告需要參與兩年社會服務令，並規定接受療程，以及支付合共6114英鎊（約63,789港元）罰款及訟費。

據報道，女事主嫁入阿聯酋總統穆罕默德・阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）家族，《泰晤士報》（The Times）指該家族控制大量石油資源，亦在世界各地有不少投資，身家估計超過2500億美元。