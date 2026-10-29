先滅門再生吞血肉！烏干達最殘暴食人魔「狂吃38人」　逃15年落網

非洲大陸過去十多年發生一宗連環慘案，驚悚程度足以載入人類歷史！烏干達被稱為「最殘暴食人魔」的男子穆朱里齊・摩西（Mujurizi Moses），涉嫌在15年內殺害至少38人，並將死者的血肉「吞下肚」。烏干達軍方近期成功抓捕穆朱里齊，宣布將對他進行公開審判，一定會「處決」。



惡名昭彰連環殺人＋食人魔

《Firstpost》報道，烏干達國防軍總司令凱內魯加巴（Muhoozi Kainerugaba）將軍在社群X發文證實，該國最惡名昭彰的連環殺手和食人魔穆朱里齊已被逮捕。

烏干達「最殘暴食人魔」Mujurizi Moses逃了15年落網。（X@MuhamadiMatov）

凱內魯加巴指出，穆朱里齊從2010至2025年間，在至少三地區殺害並吃掉38人，他強調：「我們一定會公開審判他，一定會處決他！」

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手段極殘多次逃亡

調查人員指出，穆朱里齊犯罪目標常以「家庭」為主，闖入民宅後用砍刀屠戮所有人，再將受害者的血肉吞下。除了已知的受害者外，烏干達軍方也懷疑，該國許多未破的失蹤人口和早期凶殺案。

烏干達「最殘暴食人魔」Mujurizi Moses逃了15年落網。（X@mkainerugaba）

除了殺人之外，穆朱里齊過往也不是沒有落網過，不過他多次成功越獄，或在法庭「有爭議疑慮」的狀況下被釋放，也間接成為他得以不斷作案的關鍵。報道指出，調查人員也懷疑，司法單位一些維安人員可能協助過穆朱里齊逃亡，將另行調查。

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