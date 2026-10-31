美國女死囚打毒針後生還　稱甦醒後無時無刻都在痛　靈魂備受煎熬

美國一名女死囚派克（Christa Pike）早前被執行死刑，在注射2劑毒針後奇蹟生還。如今，她首次公開發聲，表示自己正在康復，「但康復並不等於一切都好」。



據美媒報道，派克在一份書面聲明表示：「自從那天（行刑）晚上以來，我無時無刻不在承受痛苦。我的身體疼痛。我的手臂疼痛。我的手痛。我的喉嚨也痛。我現時說話仍然很困難。」

派克的律師稱這份聲明是她口述的。派克慨嘆：「而且，這種痛苦不僅僅是肉體上的。我的精神和靈魂也備受煎熬。」

50歲的派克在9月30日因1995年毆打並刺死同學斯萊默（Colleen Slemmer）而被執行死刑，在被注射兩劑戊巴比妥（pentobarbital）後，奇蹟地生還，隨後被送往醫院。死刑執行失敗後不久，派克一度需要呼吸機維生，她的律師認為她命不久矣。但她其後醒了過來，之後在他人攙扶下開始說話和行走。

據聲明稱，派克表示她「已經做好了被執行死刑的準備」，但結果卻是「獨自一人在醫院醒來，感到困惑和痛苦」。

這是自死刑執行失敗以來，派克首次公開表態。據死刑資訊中心稱，她是唯一一位在死刑執行過程中被注射致命藥物後倖存下來的人。

未能執行死刑令斯萊默的家人感到憤怒，他們此前曾表示，對派克病情的關注分散了外界對受害者的注意力。

斯萊默的母親馬天尼斯（May Martinez）數週前表示：「我認為州政府應該向我鄭重道歉。」據派克的律師稱，派克10月初在住院10天後返回監獄，並繼續接受治療。

報道指，派克正在打一場可能曠日持久的官司，以阻止第二次死刑執行。她的律師在1月曾提出訴訟，要求推遲執行她的死刑，理由是該州新的死刑注射方案未經檢驗，「肯定會或極有可能導致不必要的、額外的痛苦、恐懼和恥辱」。

1995年，派克因虐待並謀殺當時18歲的斯萊默而被定罪。斯萊默是派克在諾克斯維爾職業訓練中心的同學。根據法庭文件，當時19歲的派克擔心斯萊默會試圖搶走她的男友希普（Tadaryl Shipp），希普當時17歲。