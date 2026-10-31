美國女死囚打毒針後生還　稱甦醒後無時無刻都在痛　靈魂備受煎熬

撰文：王海
出版：更新：

美國一名女死囚派克（Christa Pike）早前被執行死刑，在注射2劑毒針後奇蹟生還。如今，她首次公開發聲，表示自己正在康復，「但康復並不等於一切都好」。

據美媒報道，派克在一份書面聲明表示：「自從那天（行刑）晚上以來，我無時無刻不在承受痛苦。我的身體疼痛。我的手臂疼痛。我的手痛。我的喉嚨也痛。我現時說話仍然很困難。」

派克的律師稱這份聲明是她口述的。派克慨嘆：「而且，這種痛苦不僅僅是肉體上的。我的精神和靈魂也備受煎熬。」

50歲的派克在9月30日因1995年毆打並刺死同學斯萊默（Colleen Slemmer）而被執行死刑，在被注射兩劑戊巴比妥（pentobarbital）後，奇蹟地生還，隨後被送往醫院。死刑執行失敗後不久，派克一度需要呼吸機維生，她的律師認為她命不久矣。但她其後醒了過來，之後在他人攙扶下開始說話和行走。

據聲明稱，派克表示她「已經做好了被執行死刑的準備」，但結果卻是「獨自一人在醫院醒來，感到困惑和痛苦」。

這是自死刑執行失敗以來，派克首次公開表態。據死刑資訊中心稱，她是唯一一位在死刑執行過程中被注射致命藥物後倖存下來的人。

未能執行死刑令斯萊默的家人感到憤怒，他們此前曾表示，對派克病情的關注分散了外界對受害者的注意力。

斯萊默的母親馬天尼斯（May Martinez）數週前表示：「我認為州政府應該向我鄭重道歉。」據派克的律師稱，派克10月初在住院10天後返回監獄，並繼續接受治療。

報道指，派克正在打一場可能曠日持久的官司，以阻止第二次死刑執行。她的律師在1月曾提出訴訟，要求推遲執行她的死刑，理由是該州新的死刑注射方案未經檢驗，「肯定會或極有可能導致不必要的、額外的痛苦、恐懼和恥辱」。

1995年，派克因虐待並謀殺當時18歲的斯萊默而被定罪。斯萊默是派克在諾克斯維爾職業訓練中心的同學。根據法庭文件，當時19歲的派克擔心斯萊默會試圖搶走她的男友希普（Tadaryl Shipp），希普當時17歲。

美國女死囚打毒針後奇蹟生還　已出院被送回曾關押30年監獄美國女死囚打毒針腦死後奇蹟甦醒　法官判州政府保留所有死刑證據美國女死囚毒針處決失敗後恢復意識能講話　醫生料未來康復路艱難美國女死囚打毒針處決失敗　州監獄長辭職被指曾4次督導死刑失敗美國田納西州女死囚處決失敗　律師：現時靠呼吸機維生處昏迷狀態美國田納西女死囚處決失敗　曾為爭仔殘殺女同學　或臨二次行刑
美國
死刑
HK01 Space Promotion