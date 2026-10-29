2026日本溫泉排行榜　3千年歷史溫泉僅第4　第1人氣超第2名5倍

日本溫泉之旅去哪玩？



從充滿懷舊氛圍的銀山溫泉、源泉數量最多的別府溫泉、到以地獄谷聞名的登別溫泉，本文帶你一次盤點遊客最愛的十大泡湯名所。

日本十大溫泉勝地誰最強？

時序入秋，又到了安排泡湯之旅的好時機！以溫泉文化聞名的日本，向來是許多外國遊客的熱門選擇。從歷史悠久的古老溫泉、依山傍海的露天風呂，到結合美食與住宿的溫泉老街，各地都有獨特魅力與迷人風情。無論是想享受悠閒的泡湯時光，還是體驗道地的日本文化，都值得列入旅遊清單。不過，日本溫泉多不勝數，第一次規劃行程時，究竟該從哪裡開始挑選呢？

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，曾於2025年公佈日本十大溫泉名所，當時由銀山溫泉以網路聲量62,501筆奪冠，由布院溫泉、別府溫泉則分別位居第二、三名。時隔一年，2026年排行榜又會出現哪些變化？銀山溫泉能否延續去年的高人氣，再度蟬聯冠軍？還是會有其他溫泉名所異軍突起，改寫排名版圖？今年最新榜單馬上揭曉，帶你一次掌握網友討論度最高的泡湯勝地，為秋冬日本旅行尋找更多靈感。

No.10 草津溫泉

網路聲量：4,111筆

連續多年蟬聯日本溫泉百選第一名的草津溫泉，與下呂溫泉、有馬溫泉並列為「日本三大名泉」，其以泉量豐沛、強酸性泉質聞名，是日本極具代表性的溫泉勝地。草津溫泉的泉水pH值約在1.7至2.1之間，具有超強的殺菌效果，因此當地還流傳著「百病皆治，唯獨相思病無解」的說法，為這座溫泉鄉增添幾分趣味。

來到草津溫泉，絕不能錯過位於溫泉街中心的地標「湯畑」。大量溫泉水沿著木製導管流淌，裊裊熱氣不斷升起，形成極具辨識度的景觀；到了夜晚，可欣賞LED燈光秀映照白色硫磺蒸氣，呈現出與白天不同的夢幻氛圍。沿著湯畑周邊散步，還能驚喜發現免費足湯，旅客可在此處歇息泡腳，感受溫泉街悠閒自在的步調。

No.9 黑川溫泉

網路聲量：4,632筆

想體驗日式懷舊氛圍的溫泉之旅，位於熊本縣阿蘇山北部的黑川溫泉絕對值得列入清單。此處泉質種類相當多元，包括硫磺泉、碳酸氫鹽泉、硫酸鹽泉、單純泉等高達7種不同的泉質，每間旅館皆設有不同的泉源和特色浴池，旅客可以依照喜好挑選不同的泡湯體驗。

黑川溫泉的魅力不只在於豐富的溫泉資源，更在於完整保留的傳統街景。這裡曾獲《米芝蓮綠色指南》2009年版兩星推薦，溫泉街沒有大型商業設施與醒目的現代招牌，取而代之的是依山而建的日式建築、石板小路與古樸小橋，搭配潺潺溪流與周圍的自然景致，營造出遠離城市喧囂的悠閒氛圍。在溫泉街周邊還設有多家浴衣租借店，不少遊客會選擇換上傳統服飾、踩著木屐穿梭巷弄，在充滿復古氣息的街景前拍照留念，為旅程增添不同樂趣。

No.8 登別溫泉

網路聲量：4,893筆

被譽為「溫泉百貨公司」的登別溫泉，是北海道最具代表性的溫泉勝地。這裡匯集硫磺泉、食鹽泉、鐵泉、酸性泉等多達9種不同泉質，使遊客能在同一個溫泉區內享受多樣的泡湯體驗。對喜愛溫泉旅行的人來說，不只能享受暖湯時光，還能一次認識不同泉質的特色，感受登別溫泉獨有的魅力。

而說到登別溫泉的指標性景觀，那就絕對不能不提到地獄谷了。該處地形險峻、寸草不生，加上地表不斷冒出白煙與熱氣，其特殊景象十分符合地獄的恐怖意象，故得此名。有趣的是，登別溫泉街也將「鬼」融入地方特色，街道隨處可見不同造型的鬼怪雕像，為旅程增添幾分趣味。

No.7 有馬溫泉

網路聲量：5,995筆

擁有超過1400年歷史的有馬溫泉，與道後溫泉、白濱溫泉並列為日本三大古湯。自古便深受戰國時代名將豐臣秀吉的喜愛，也是關西地區相當知名的度假勝地，歷史底蘊與文化魅力兼具，其重要性不言而喻。有馬以罕見的「金泉」與「銀泉」聞名，前者富含鐵質與鹽分，泉水接觸空氣後會氧化成褐金色，對於活化血液循環有所幫助；後者則由碳酸泉和鐳泉組成，呈現清澈透明的外觀，有助於消除疲勞。對於初次造訪的遊客，建議可直接購買金湯、銀湯的兩館共通券，一次體驗不同泉質的功效與樂趣。

+ 1

泡完湯後，也別急著離開，不妨沿著溫泉街慢慢逛，品嘗當地知名的碳酸煎餅、碳酸飲料，或豆漿甜甜圈等特色點心。此外，有馬至今仍保有少見的藝妓文化，在特定的時間造訪，還有機會欣賞藝妓舞蹈，細細感受日本傳統溫泉鄉的獨特魅力。

No.6 藏王溫泉

網路聲量：6,267筆

位於日本山形縣的藏王溫泉，是座擁有超過1,900年歷史的知名溫泉勝地。當地以強酸性硫磺泉聞名，其泉質具有強效殺菌、促進血液循環的作用，自古便被當地居民用於照護傷口與改善皮膚不適，因此有著「傷治之湯」的美名。此外，藏王溫泉也有助於緊緻肌膚、促進細胞更新與保濕之效，深受愛美人士青睞，所以也被冠上「姬之湯」與「美人湯」的稱號。

值得一提的是，該地緊鄰日本規模最大的藏王溫泉滑雪場，冬季不僅能體驗滑雪樂趣，還能搭乘纜車登上山區，俯瞰整片壯麗樹冰奇觀。對許多遊客來說，白天在雪場享受滑雪樂趣，晚上回到溫泉旅館泡湯放鬆，正是藏王溫泉最令人期待的旅行方式。

No.5 箱根溫泉

網路聲量：6,478筆

位於日本神奈川縣的箱根溫泉，不僅擁有豐富的溫泉資源，也以優美的山林景致聞名。箱根的溫泉文化歷史悠久，從江戶時代的「箱根七湯」發展到現今的「箱根二十湯」，成為關東地區相當知名的泡湯勝地之一。由於箱根擁有活躍的火山地形，區內泉質多元，包含單純泉、硫磺泉、氯化鈉泉、碳酸氫鹽泉及酸性泉等，不同泉源各具特色，也讓箱根享有「溫泉百貨」的美譽。

除了泡湯之外，箱根也有不少值得造訪的經典景點，例如坐擁湖光山色的蘆之湖、超過千年歷史的箱根神社，以及近距離感受地熱奇觀的大涌谷等。此外，箱根距離東京不遠，搭乘火車約1.5小時即可抵達，交通便利的優勢讓旅客無須長途跋涉，就能輕鬆享受溫泉與自然景觀兼具的度假時光，也讓箱根成為東京近郊的熱門選擇。

No.4 道後溫泉

網路聲量：7,131筆

擁有超過3,000年歷史的道後溫泉，是日本最古老的溫泉之一，深厚的歷史底蘊與獨特的文化氛圍，讓這裡成為四國地區相當具代表性的觀光勝地。道後溫泉以鹼性單純泉著稱，泉水觸感滑順，浸泡後可軟化皮膚表面的角質，因此也被譽為「美人湯」，吸引不少女性遊客專程前來朝聖。

來到道後溫泉，最不能錯過的便是充滿復古風情的「道後溫泉本館」。整棟三層樓的木造建築保留傳統日式風格，從外觀到內部空間都散發濃厚的懷舊氣息，它不僅是日本首座被指定為國家重要文化財的公眾浴場，也因其獨特的建築外觀，常被認為是宮崎駿動畫《千與千尋》（又稱《神隱少女》）中「油屋」的靈感來源之一。此外，道後溫泉也與日本文學有著深厚淵源。知名作家夏目漱石曾以此地為背景寫下著名小說《少爺》（坊っちゃん），讓當地更添上一筆濃厚的文學色彩。

No.3 別府溫泉

網路聲量：8,117筆

別府擁有超過2,800個源泉，不僅每日湧出量驚人，泉質種類也相當豐富，因此享有「天然溫泉博物館」的美譽。在全球11種溫泉分類中，別府涵蓋了其中10種，包含單純泉、氯化物泉、碳酸氫鹽泉、硫磺泉及鐵泉等，加上獨特的泥浴體驗，展現出多元的溫泉魅力，也成為日本深受旅客喜愛的泡湯勝地。

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別府溫泉又名別府八湯，是由濱脇、別府、觀海寺、堀田、明礬、鐵輪、柴石、龜川等八大溫泉地所構成。各區的泉質與景觀各異，也孕育出不同的溫泉文化。旅客可以依照行程走訪不同區域，體驗不同的泡湯方式，感受別府豐富多元的溫泉風情。

除了泡湯體驗，別府最具代表性的景點之一，便是充滿奇幻色彩的「地獄巡禮」。當地可見白煙裊裊、泥漿沸騰，甚至部分池水呈現鮮紅或湛藍等特殊色彩，形成宛如地獄般的奇特景象。值得注意的是，該區泉水溫度高達90至98°C，主要供遊客觀賞，並非一般泡湯設施，造訪時務必留意安全。

No.2 由布院溫泉

網路聲量：9,053筆

由布院又名湯布院，是九州大分縣人氣極高的溫泉勝地。此處擁有相當豐富的溫泉資源，高達852處溫泉源頭，每分鐘湧出量約38,000公升，位居全日本第三。泉質以單純泉及鹼性單純泉為主，浸泡後有助於舒緩疲勞、放鬆身心，還具有舒緩及美容效果，因此享有「美肌之湯」的美名。

此外，由布院也以悠閒的田園風光與靜謐的度假氛圍聞名，整座溫泉小鎮坐落於由布岳山腳下，四周可見開闊的田野風光與層層山巒，隨著季節更迭展現不同自然風貌。旅客可以選擇入住傳統日式溫泉旅館，在私人湯屋中享受靜謐時光；也能一邊浸泡露天溫泉，一邊欣賞由布岳的壯麗景色，感受自然與溫泉交織的愜意氛圍。

No.1 銀山溫泉

網路聲量：45,309筆

冠軍出爐！銀山溫泉再度以45,309筆網路聲量稱霸，與由布院溫泉的9,053筆相比，討論度足足是第二名的五倍，展現出壓倒性的勝利。銀山溫泉是日本極具代表性的復古溫泉街之一，沿著溪流而建的日式木造旅館，完整保留大正時代的懷舊風情，讓人彷彿一秒走進時光隧道。尤其每年1到2月是當地積雪較為豐厚的時期，當皚皚厚雪覆蓋整排木造旅館，傍晚煤氣燈逐一亮起，整座溫泉街宛如童話世界，浪漫景致令人嚮往。

銀山溫泉除了曾是知名日劇《阿信》的取景地外，被列為日本國家有形文化財的「能登屋」，也因整體氛圍與宮崎駿動畫《千與千尋》中的湯屋相似，經常吸引不少粉絲特地前來拍照朝聖。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次聲量高點落在2026年6月29日，一名台灣網友於Threads分享自己在銀山溫泉開設民宿的消息，該則串文累積53萬次瀏覽，留言區引發廣大網友迴響，帶動相關話題熱度攀升。

「銀山溫泉真的超美，去年在這邊跨年泡湯看雪真的忘不了」

「在銀山溫泉開民宿感覺好夢幻」

「銀山溫泉是我心目中日本的夢幻清單」



分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年10月13日至2026年10月12日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】