馬斯克擁6.5萬億卻遭指不熱衷慈善　福布斯列「最不願行善」首富

當馬斯克（Elon Musk）以8390億美元（約6.5萬億港元）的身家穩坐全球首富寶座，其慈善捐贈的比例卻吝嗇到令人咋舌。這位站在財富金字塔頂端的商業巨鱷，近日被《福布斯》推上了一份特殊的榜單——全球「最不願行善」的億萬富豪首位。



據《國際財經時報》英國版（IBTimes）27日報道，《福布斯》上周（20日）發布全新富豪捐贈排名報告，明確將馬斯克列為「最缺乏慈善精神」富豪榜首。報告稱，馬斯克的身家預估高達8390億美元，但其直接捐助給弱勢群體的資金，僅佔個人公開身家的極小部分。在一眾手握天價賬面財富的超級富豪中，他直接用於公益慈善的實際支出，排名墊底。

馬斯克捐出的每一美元，都不再是單純的公益行為，而是折射出頂級富豪的權力邊界、價值取舍，更觸發了全社會對富豪群體應有擔當的深度審視與激烈討論。

報道稱，早在上述榜單出爐前數月，關於馬斯克或將成為全球首位萬億富豪的猜測就不絕於耳。去年11月，《人物》雜誌報道稱，特斯拉股東已正式批準馬斯克的全新薪酬方案，相關預測顯示，只要他滿足一系列業績與任職要求（至少留任特斯拉首席執行官七年半），十年內其身家或將飆升至8.5萬億美元。

福布斯全球富豪榜前五名。（Forbes）

一邊是萬億級財富的預期，一邊是微乎其微的慈善投入，這種強烈的反差，讓公眾對馬斯克捐贈行為的審視與質疑，變得愈發嚴苛。

《福布斯》給出的一組數據顯示，馬斯克直接捐助困難群體的資金約為5億美元。單看這一數字，或許算得上一筆巨款，但放到其8390億美元的身家背景下，僅佔0.06%。換言之，其賬面每1000美元資產中，目前僅有約60美分，以公開、直接的形式用於幫扶個人或公益事業。

如此微薄的慈善投入，與其全球首富的身份極不相稱。值得注意的是，《福布斯》的評估標準僅統計可追溯、可核算的實際現金支出，不包含其名下關聯企業之間的資產劃轉。而爭議的核心在於：馬斯克雖曾向馬斯克基金會劃轉巨額特斯拉股票，但至少從監管層面來看，這筆資金大多長期滯留於基金會賬戶，並未以撥款、援助等形式快速落地。

報告顯示，自2022年以來，馬斯克已向馬斯克基金會劃轉價值約85億美元的特斯拉股份。其中，2022年8月至12月捐贈19.5億美元，後續追加1.12億美元；2021年捐贈約57億美元。綜合來看，數十億市值的股票從其個人資產負債表轉出，歸入名下慈善機構。

雖然賬面數據看似是一場慷慨的善舉，但《福布斯》一針見血地指出，這類操作本質上是富豪常見的年末稅務籌劃手段。

捐贈大幅增值的特斯拉股票，對馬斯克而言可謂「一舉兩得」：既能大幅削減自身持股產生的資本利得稅，又能牢牢掌控這筆資金的最終用途與投放時機。《福布斯》認為，此類資產劃轉的首要目的並非投身大規模慈善捐贈，而是規避美國國稅局的高額稅務負債。

更值得詬病的是，馬斯克基金會的長期運作模式，早已背離公益事業的設立初衷。根據美國現行稅法，私人基金會每年至少需劃撥總資產的5%用於公益支出，而2002年成立的馬斯克基金會，多年來始終未能達標這一法定紅線。

2026年3月5日，馬斯克（Elon Musk）在華盛頓白宮出現。（Reuters）

報道稱，若情況屬實，則意味著馬斯克基金會的資產累積速度遠快於公益投放速度。目前公開資料中，暫無相關部門對其作出正式處罰，但從公眾視角而言，該基金會的運作顯然偏離了稅法的立法初衷，也違背了公益事業的核心精神。

事實上，早在《福布斯》榜單發布前，馬斯克的公眾形象就已充滿爭議。當其即將成為全球首位萬億富豪的預測傳出後，輿論的批評聲更是接踵而至。00後流行歌手Billie Eilish便是其中之一，她認為，坐擁如此巨額財富的馬斯克，在公益捐贈上卻極度吝嗇，這般體量的財富，本可用於緩解全球饑荒、助力加沙重建、保護瀕危物種，而非淪為賬面上無法兌現的虛擬資產。

圍繞馬斯克慈善行為的輿論風暴，早已超越了個人層面，馬斯克早已不只是一名商業巨頭，更成為一種社會符號。在支持者眼中，他是敢於冒險的科技先驅，深耕航天火箭、電動汽車、腦機接口等前沿領域，而在批評者看來，他是現代頂級富豪的典型縮影：口口聲聲宣稱要承擔社會責任，實際捐贈卻微乎其微。

面對「囤積財富」的指責，馬斯克曾反駁稱，自身資產大多綁定在旗下企業，財富主要用於太空探索等長期科創項目。但不可否認的是，與其萬億級賬面財富不相匹配的，是缺乏透明化、規模化的公益撥款。冰冷的捐贈數據，為反對者提供了充足的抨擊論據，而《福布斯》這份榜單的發布，更是直白定性其為頂級富豪中慈善意願墊底的群體，徹底放大了外界的不滿與質疑。

報道稱，現階段外界對馬斯克慈善動機的諸多解讀，尚無確鑿實證。稅務籌劃考量、股票劃轉的真實目的、基金會長期運作策略，均未完整對外公開。除基礎財務數據與合規條款外，關鍵信息仍處於空白狀態，因此外界對其慈善初心的各類揣測，還需保持理性。

文章獲《觀察者網》授權轉載

