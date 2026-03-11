馬斯克續登福布斯富豪榜首　淨資產達6.57萬億　過去1年身家暴漲

《福布斯》3月10日公布富豪榜榜單，特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）的淨資產估計為8390億美元（約 6.57萬億港元），為史上最富有的人，與此同時，全球億萬富翁的總財富在過去一年中飆升至歷史新高20.1萬億美元（約156.78萬億港元）。



馬斯克是史上首位身價突破8000億美元大關的人，有望成為世界首位萬億富翁，過去一年他的財富暴漲，增加約5000億美元，這主要得益於特斯拉和SpaceX的估值上升。而馬斯克曾表示，他擁有的財富中只有不到0.1%是現金。

美國馬里蘭大學副教授David Kirsch表示馬斯克的淨資產估計帶有「高度投機性」，並指出 ：「如果按實際資產來衡量，肯定不到8000億美元，可能只有三分之一。」

馬斯克（GettyImages）

福布斯榜單顯示，馬斯克與其他富豪差距顯著：

排名第二和第三：Google聯合創辦人佩奇（Larry Page）和布林（Sergey Brin），資產分別為2570億美元（約2萬億港元）和2370億美元（約1.85萬億港元）；

排名第四：亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），資產2240億美元（約1.75萬億港元）；

排名第五：Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg），資產2220億美元（約1.73萬億港元）。

整體來看，全球億萬富翁總財富達20.1萬億美元（約156.78萬億港元），創下榜單設立以來新高。

特朗普財富增長 排名小幅上升

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的排名從一年前的第 700 位升至第 645 位，福布斯估計其財富為 65 億美元（約507億港元），較此前增加 14 億美元（約109億港元）。其財富增長主要得益於兩方面：一是推廣加密貨幣帶來數億美元收益；二是紐約一家上訴法院駁回一宗欺詐案中 5.18 億美元（約44.4億港元）的民事罰款。

《福布斯》評價稱，特朗普的第二個總統任期為其帶來豐厚回報，無論是中東交易、加密貨幣推廣，還是旗下產業接待名流，都印證其家族的商機無限。