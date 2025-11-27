太子集團陳志調查｜台灣新加坡同遭「黑吃黑」 事主均涉香港生意
柬埔寨太子集團主腦陳志，經營詐騙園區跨國犯罪組織，但他過去在台灣和新加坡均遭遇「黑吃黑」。管理台灣太子不動產的新加坡人張剛耀（TEO Kang Yeow Cliff），盜走9億元新台幣（約2.26億港元）遭台灣通緝，他跟涉以虛假賭博網站，為台灣黑幫「四海幫」提供資金；新加坡家族辦公室主管WONG Wai Kay David（音譯黃大衛），亦侵吞584萬新加坡元（約3,500萬港元）公款遭起訴。
《香港01》調查發現，兩位「黑吃黑」高層，均曾到香港開設太子集團的分支公司，目前公司仍註冊，由陳志在新加坡「賬房總管」陳秀玲（CHEN Xiuling / Karen）接手。張剛耀接受英國《泰晤士報》訪問時堅稱無辜，並透露與陳志相處的細節。
香港關聯公司無列入制裁名單
美國制裁太子集團旗下146間公司和個人，不少公司以相同的名字在各地註冊。例如「Skyline Investment」，在新加坡柬埔寨都有同名公司，是陳志的私人投資公司；老撾的「Warp Data」，則負責比特幣挖礦，用加密貨幣清洗黑錢。
《香港01》發現，陳志亦有透過同夥，用「Skyline」和「Warp」的名字在香港註冊公司，但並無列入美國的制裁名單。
新加坡人張剛耀（TEO Kang Yeow Cliff）分別在2018年3月及2019年1月，來港註冊「Skyline Investment Management (HK) Limited」和「曲速資本遊艇管理有限公司」（WarpCapital Yacht Management Limited）。
新加坡人張剛耀成立台灣太子 虧空9億台幣公款
2019年張剛耀亦到台灣成立「台灣太子不動產投資公司」擔任負責人，向台灣人推銷購買柬埔寨的住宅和度假村。
不過張剛耀很快就「黑吃黑」虧空太子集團公款。根據台北地方法院的判決書，2020年張剛耀將台灣太子的四間關聯公司的資金，匯入他的私人賬戶，共2,651萬美元及6,791萬新台幣，合共9億元新台幣（約2.26億港元）。他之後卸任，到2021年台灣太子的新負責人才揭發事件及報警，目前張剛耀被台灣通緝。
另一科技公司 涉為四海幫吸金
張剛耀還擔任台灣「大牛科技」的負責人，該公司2021年10月遭台灣警方查獲協助境外賭博網站營運，並與台灣黑幫「四海幫海巨堂」過從甚密，以虛假賭博網站為黑幫吸金。
大牛科技四名高層遭定罪判刑，但張剛耀獲檢方不起訴。
香港公司改由陳志左右手負責
張剛耀2021年遭台灣通緝後，亦退出香港公司。香港的「Skyline」改由新加坡人陳秀玲（CHEN Xiuling / Karen）擔任董事，股東為毛里求斯的基金；「曲速資本遊艇」改由另一新加坡人TAN Zhenyang擔任董事及股東。而陳秀玲亦在2025年5月，在香港成立「WarpCapital Limited」。
暫時未知這些香港公司有什麼具體業務。陳秀玲同樣被美國制裁，被指負責監管太子集團在毛里求斯、台灣和新加坡的公司，包括持有陳志豪華遊艇的公司，以及新加坡的家族辦公室「DW Capital」。
接受泰晤士報訪問 透露陳志細節
張剛耀於11月接受英國《泰晤士報》訪問，稱2014年首次於陳志見面，當時陳只是柬埔寨金邊一間網絡服務公司的老闆，需要在新加坡設立子公司，用來申請該國簽證，想不到三年後就搖身一變成為滿身名牌的老闆。
訪問中張剛耀否認虧空公款，堅稱他無控制資金流向，只是一個無辜的旁觀者，2021年察覺有問題，已經向金融當局報告。
2020年中國成立針對太子集團跨境賭博的專案組，台灣的銀行亦開始審核太子集團的交易，張剛耀說，集團因此選擇將資金轉移到美國或英國，不過作為首選地的美國，拒絕了幾乎說有高層的簽證，反爾英國就很快批出了「Tier-1」投資者簽證。
新加坡家辦創辦人 侵吞584萬新加坡元
台灣的「黑吃黑」有羅生門，但太子集團在新加坡，亦同樣遭當地高層「背叛」。
《香港01》翻查新加坡的法庭紀錄，發現陳志設於新加坡的家族辦公室公司「DW Capital」，控告該公司的創辦人WONG Wai Kay David（音譯「黃大衛」），侵吞公司在華僑銀行的584萬新加坡元（約3,480萬港元）公款。
拒絕出庭遭判承擔1200新加坡元債務
財經通訊社彭博翻查新加坡的法庭紀錄，DW Capital指控David Wong拒絕陳志其他公司的人員進入辦公室，遭撤職後拒絕交出關鍵文件，之後公司發現David Wong虧空公款並起訴他。
David Wong之後多次以健康理由拒絕出庭，法庭在2022年作出缺席判決，要求David Wong承擔1,200萬新加坡元（約7,150萬港元）債務。現年55歲的David Wong現已申請破產。
來港開設酒業生意
《香港01》發現，David Wong同樣有在香港成立公司「De Majestic Vines Limited」（雄偉國際（香港）有限公司），他也曾為新加坡同名公司的股東兼董事，經營洋酒貿易。
香港公司已於2024年被除名，新加坡公司已更換董事，社交媒體近年無再更新，網站已無法登入。