太子集團陳志調查｜台灣新加坡同遭「黑吃黑」　事主均涉香港生意

柬埔寨太子集團主腦陳志，經營詐騙園區跨國犯罪組織，但他過去在台灣和新加坡均遭遇「黑吃黑」。管理台灣太子不動產的新加坡人張剛耀（TEO Kang Yeow Cliff），盜走9億元新台幣（約2.26億港元）遭台灣通緝，他跟涉以虛假賭博網站，為台灣黑幫「四海幫」提供資金；新加坡家族辦公室主管WONG Wai Kay David（音譯黃大衛），亦侵吞584萬新加坡元（約3,500萬港元）公款遭起訴。

《香港01》調查發現，兩位「黑吃黑」高層，均曾到香港開設太子集團的分支公司，目前公司仍註冊，由陳志在新加坡「賬房總管」陳秀玲（CHEN Xiuling / Karen）接手。張剛耀接受英國《泰晤士報》訪問時堅稱無辜，並透露與陳志相處的細節。



【太子集團陳志調查・專頁】

【01偵查YouTube Playlist】

新加坡人張剛耀（TEO Kang Yeow Cliff），2019年到台灣成立「台灣太子不動產投資公司」，並擔任負責人。（台灣太子不動產）

香港關聯公司無列入制裁名單

美國制裁太子集團旗下146間公司和個人，不少公司以相同的名字在各地註冊。例如「Skyline Investment」，在新加坡柬埔寨都有同名公司，是陳志的私人投資公司；老撾的「Warp Data」，則負責比特幣挖礦，用加密貨幣清洗黑錢。

《香港01》發現，陳志亦有透過同夥，用「Skyline」和「Warp」的名字在香港註冊公司，但並無列入美國的制裁名單。

新加坡人張剛耀（TEO Kang Yeow Cliff）分別在2018年3月及2019年1月，來港註冊「Skyline Investment Management (HK) Limited」和「曲速資本遊艇管理有限公司」（WarpCapital Yacht Management Limited）。

新加坡人張剛耀成立台灣太子 虧空9億台幣公款

2019年張剛耀亦到台灣成立「台灣太子不動產投資公司」擔任負責人，向台灣人推銷購買柬埔寨的住宅和度假村。

不過張剛耀很快就「黑吃黑」虧空太子集團公款。根據台北地方法院的判決書，2020年張剛耀將台灣太子的四間關聯公司的資金，匯入他的私人賬戶，共2,651萬美元及6,791萬新台幣，合共9億元新台幣（約2.26億港元）。他之後卸任，到2021年台灣太子的新負責人才揭發事件及報警，目前張剛耀被台灣通緝。

2021年，台灣刑事局偵七大隊，到信義微風商辦大樓搜索涉嫌提供客製化博弈網站的軟體公司「大牛科技」。（台灣警政署圖片）

另一科技公司 涉為四海幫吸金

張剛耀還擔任台灣「大牛科技」的負責人，該公司2021年10月遭台灣警方查獲協助境外賭博網站營運，並與台灣黑幫「四海幫海巨堂」過從甚密，以虛假賭博網站為黑幫吸金。

大牛科技四名高層遭定罪判刑，但張剛耀獲檢方不起訴。

美國財政部制裁經營柬埔寨電訊詐騙跨國犯罪組織「太子集團」，其中陳秀玲（CHEN Xiuling / Karen）負責新加坡、香港、台灣多間公司。（美國財政部文件）

香港公司改由陳志左右手負責

張剛耀2021年遭台灣通緝後，亦退出香港公司。香港的「Skyline」改由新加坡人陳秀玲（CHEN Xiuling / Karen）擔任董事，股東為毛里求斯的基金；「曲速資本遊艇」改由另一新加坡人TAN Zhenyang擔任董事及股東。而陳秀玲亦在2025年5月，在香港成立「WarpCapital Limited」。

暫時未知這些香港公司有什麼具體業務。陳秀玲同樣被美國制裁，被指負責監管太子集團在毛里求斯、台灣和新加坡的公司，包括持有陳志豪華遊艇的公司，以及新加坡的家族辦公室「DW Capital」。

英國《泰晤士報》（The Times）刊出張剛耀（Cliff Teo）的訪問。（泰晤士報）

接受泰晤士報訪問 透露陳志細節

張剛耀於11月接受英國《泰晤士報》訪問，稱2014年首次於陳志見面，當時陳只是柬埔寨金邊一間網絡服務公司的老闆，需要在新加坡設立子公司，用來申請該國簽證，想不到三年後就搖身一變成為滿身名牌的老闆。

訪問中張剛耀否認虧空公款，堅稱他無控制資金流向，只是一個無辜的旁觀者，2021年察覺有問題，已經向金融當局報告。

2020年中國成立針對太子集團跨境賭博的專案組，台灣的銀行亦開始審核太子集團的交易，張剛耀說，集團因此選擇將資金轉移到美國或英國，不過作為首選地的美國，拒絕了幾乎說有高層的簽證，反爾英國就很快批出了「Tier-1」投資者簽證。

陳志是九間新加坡註冊公司的股東，新加坡公司DW Capital指陳志是創辦人。DW Capital在新加坡設有辦公室。（聯合早報）

新加坡家辦創辦人 侵吞584萬新加坡元

台灣的「黑吃黑」有羅生門，但太子集團在新加坡，亦同樣遭當地高層「背叛」。

《香港01》翻查新加坡的法庭紀錄，發現陳志設於新加坡的家族辦公室公司「DW Capital」，控告該公司的創辦人WONG Wai Kay David（音譯「黃大衛」），侵吞公司在華僑銀行的584萬新加坡元（約3,480萬港元）公款。

2019年David Wong出席新加坡De Majestic Vines活動。

拒絕出庭遭判承擔1200新加坡元債務

財經通訊社彭博翻查新加坡的法庭紀錄，DW Capital指控David Wong拒絕陳志其他公司的人員進入辦公室，遭撤職後拒絕交出關鍵文件，之後公司發現David Wong虧空公款並起訴他。

David Wong之後多次以健康理由拒絕出庭，法庭在2022年作出缺席判決，要求David Wong承擔1,200萬新加坡元（約7,150萬港元）債務。現年55歲的David Wong現已申請破產。

新加坡警方扣押了陳志太子集團的一批名酒。（新加坡警察部隊圖片）

來港開設酒業生意

《香港01》發現，David Wong同樣有在香港成立公司「De Majestic Vines Limited」（雄偉國際（香港）有限公司），他也曾為新加坡同名公司的股東兼董事，經營洋酒貿易。

香港公司已於2024年被除名，新加坡公司已更換董事，社交媒體近年無再更新，網站已無法登入。

2019年新加坡De Majestic Vines舉辦活動。該公司網站已被刪除。

太子集團陳志調查｜台灣新加坡同遭「黑吃黑」 事主均涉香港生意

【太子集團陳志調查・專頁】

【01偵查YouTube Playlist】