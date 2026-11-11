打瘦瘦針恐增眼疾風險嚴重可失明　美國FDA要求藥廠標註風險警示

美國食品及藥物管理局（FDA）11月9日發布通告，要求所有俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑藥物，需在說明書增列風險警示，提示用藥可能增加患上「非動脈炎性前部缺血性視神經病變」（NAION，又稱眼中風）的風險，可引發視力下降，嚴重時或永久失明。



據路透社報道和FDA通告，GLP-1是用於治療肥胖、糖尿病及其他多種疾病的熱門藥物，研究發現使用該藥物2年後，罹患NAION風險增至2倍以上。歐洲藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）去年亦確認相關副作用。

圖為Wegovy、Ozempic、Zepbound等注射筆（Getty）

因此美資大藥廠禮來（Eli Lilly）的減肥藥Zepbound和Mounjaro，以及國際醫療保健公司諾和諾德（Novo Nordisk）的胰妥讚（Ozempic）和維秀美（Wegovy）等12種熱門降糖減肥藥應主動說明風險。

對此，藥企回應各有不同。禮來表示FDA的通告並未針對公司產品，稱將認真評估更新；而諾和諾德則認為相關研究未能證實因果關係，對GLP-1藥物風險收益比仍有信心。

圖為美資大藥廠禮來（Eli Lilly）的減肥藥Zepbound。（Reuters）

FDA通告指，根據分析126項隨機對照臨床試驗數據顯示，在接受GLP-1藥物治療的患者中，NAION的發生率為6.4例/10萬人年（person-years）；而接受安慰劑或其他非GLP-1藥物類降血糖藥物治療的患者，其發生率為3.8例/10萬人年。通告談到根據已發表文獻，在50歲以上的一般人群中，NAION的年發生率為2.3至10.2例/10萬人。

有分析指，今次警示或短暫引發市場憂慮，但因NAION個案罕見，加上藥物在控糖、減重及心血管方面效益明顯，整體風險收益格局未必改變。