減肥針風靡名人圈　特朗普稱沒打過但可能會用　6年體重變化曝光

瘦瘦針（減肥針）近年成為歐美國家許多名人的心頭好，因施打後人們可以更容易減重維持好身材。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在接受《紐約時報》專訪時表示，自己從未打過瘦瘦針，不過自己「可能應該要用」。



特朗普曝沒用過瘦瘦針 但坦言：可能應該用

特朗普1月8日接受《紐約時報》專訪，當被記者問到是否有使用瘦瘦針時，特朗普表示，像是週纖達（Wegovy）、胰妥讚（Ozempic）這種GLP-1類的藥物他都沒有使用過，不過也補充說，自己「可能應該（maybe should）」使用瘦瘦針等幫助減肥的藥物。

報道指出，特朗普在第一任期、2020年時，體重為244磅（約110.7公斤），以他約191公分的身高來看，他在醫學上已被正式認定為「肥胖」。而他在2025年4月最新一次的健康檢查中，體重已降至224磅（約101.6公斤），依美國疾病管制與預防中心（CDC）的BMI計算標準，他的體重已降至「過重」的區間。

2020年時的特朗普。（Getty Images）

年青時身型瘦削 更多特朗普的照片：

特朗普政府降低減肥藥物價格 當眾叫出有使用的官僚

為了解決美國民眾嚴重的肥胖問題，特朗普政府近年也試圖降低這類減肥藥物的價格，並在去年11月宣布達成了一項協議，該協議可能將部分藥品的月費降至149美元（約1161港元）。

報導提到，在白宮橢圓形辦公室一場宣傳該協議的活動中，特朗普還當場詢問他的幕僚們是否有使用這些減肥藥物。他點名商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），跟醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）署長奧茲（Mehmet Oz），皆得到沒有使用的答案。隨後他又指出白宮傳播主任張振熙（Steven Cheung），並說：

還有史蒂芬，他有在吃。

