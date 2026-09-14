韓客赴日瘋搶瘦瘦針　差價夠包機票酒店還有剩　專家警告嚴重後果

據日媒朝日電視台報道，原本用於治療第二型糖尿病（Type 2 Dabetes）的藥物「猛健樂」（Mounjaro），因抑制食欲的減重效果被捧為「瘦身神藥」，在韓國掀起一波赴日搶購潮。韓國社群平台甚至瘋傳「日本掃藥攻略」，將部分能自費開藥的日本地方診所捧為「減肥聖地」，吸引大批韓國民眾搭機跨國求診。



這股跨國熱潮的主因在於兩國驚人的價差。一名受訪的韓國民眾透露，在韓國自費購買三個月、5毫克的猛健樂非常貴，若改到日本購買，省下的價差不僅能買到相同份量的藥物，連飛往日本的來回機票與酒店住宿費全包後還有剩。不過，藥廠日前也發表聲明，日本官方核定的藥價在相同經濟規模國家中處於極低水準，無形中助長了海外醫療觀光、轉賣套利與不當濫用。

大批韓國民眾因藥物價差，不惜飛往日本買藥。但個人體質不同，使用藥物需特別注意，並與專業醫生充分討論。（YouTube@ANNnewsCH）

受訪韓國民眾透露在日本購買Mounjaro能節省一大筆錢：

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但看似划算的購藥管道，背後卻暗藏觸法風險。韓國法規明訂，未經許可擅自從國外攜帶處方藥入境均屬違法。韓國仁川機場海關光是今年1月至5月間，便查獲高達289起違規攜帶猛健樂等藥品入境的案件，當局目前已對此祭出嚴格管制並擴大查緝。

醫學專家也提出警告，猛健樂必須由醫生依患者體質持續追蹤並調整劑量，跨國買藥形同中斷後續醫療評估，一旦引起急性副作用將求助無門。日本厚勞省亦呼籲醫療機構應落實規定，不可浮濫開立，以免排擠真正需要用藥的糖尿病患者。

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