研究指減肥針停藥後或出現體重反彈及肌肉流失　點名胰妥讚維秀美

減肥減脂減重幾乎成為現代多數國家的全民課題，除了一般飲食、健身、運動等，市面上也充滿瘦瘦針、瘦瘦丸等輔助藥品。



然而，英國劍橋大學（University of Cambridge）研究發現，若仰賴藥品進行減肥，停藥一年內的體重可能會反彈60％，還有約40％的肌肉會流失。

劍橋減肥研究

劍橋大學研究顯示，全球有超過十億人患有肥胖相關疾病，容易增加糖尿病、心血管和癌症等疾病的風險。減重有助於緩解這些併發症，但僅靠節食和運動可能充滿挑戰，這讓瘦瘦針、瘦瘦丸等輔助藥品問世，並在全球多個國家大受歡迎。

然而，根據研究團隊分析，大約50％服用這些藥物的患者會在第一年內停止用藥；75％的患者會在兩年後停止用藥。這些停藥的原因可能與潛在副作用、各國醫療規範限制有關，研究團隊模擬追蹤停藥後12個月及更長時間內體重反彈的軌跡。

停藥現象曝光

研究團隊模型結果顯示，當受試者停藥後，體重最初會快速反彈，隨後速度逐漸減緩，約52週時，體重將反彈最初減重的60％，並於60週左右趨於平穩，恢復至最初減重的75％。換言之，服用瘦瘦丸或施打瘦瘦針，可能僅有25％的減重效果能長期維持。

此外，研究團隊發現，減重效果中流失的重量，有40％至60％是肌肉。然而，當體重反彈時，很難確定是否會同時恢復脂肪和肌肉，在最壞的情況下，不少人減重後的健康狀態、身體組成可能反而比減重前還差。

劍橋大學醫學院研究生布迪尼（Brajan Budini）表示：

市面上無論是Ozempic（胰妥讚）或Wegovy（維秀美）這樣的藥物，就像是食慾的煞車。當民眾停藥時，就好像鬆開了煞車，長期可能對健康產生不利影響。

另一名研究員史蒂芬（Steven Luo）則說：

重要的是，改善飲食和鍛煉方面的建議，而不是僅僅依賴藥物，這才有助於人們停藥後，保持良好的習慣。

