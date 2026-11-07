美民主黨州議員連任隔天涉當街恐嚇　疑持槍稱「我要殺了你」被捕

美國中期選舉才剛落幕，密蘇里州（Missouri State）一名民主黨籍州眾議員竟在成功連任隔天，因涉嫌恐嚇民眾遭到警方逮捕！



這名州眾議員在一間商家外大聲叫囂，甚至聲稱自己持有槍枝，對試圖安撫他的男子多次揚言「我要殺了你」，警方接報後將他逮捕，檢方隔日正式提出兩項輕罪指控。

高票連任隔天竟出事 當街嗆聲「我要殺了你」

現年32歲的安東尼伊利（Anthony Ealy Jr.），代表密蘇里州眾議院第36選區，選區涵蓋傑克遜縣（Jackson County）部分地區，包括格蘭德維尤市（Grandview），他於2022年首次當選州眾議員，並在今年11月3日的選舉中，以68%得票率擊敗共和黨對手，成功取得第三個任期。

據《紐約郵報》報道，事件發生於當地時間4日上午11時30分左右，地點位於密蘇里州傑佛遜市東國會大道（East Capitol Avenue）一帶：

當時有一家人正在附近商家安排親人的喪葬事宜，伊利卻在店外大聲叫嚷、製造騷動。一名男子上前試圖安撫伊利，沒想到伊利疑似情緒激動，不僅聲稱自己有槍，還突然朝對方逼近，並多次威脅要殺死對方。



警方接獲報案後展開調查，隨後在附近住處找到伊利並將他帶回拘留所，面對警方詢問，伊利否認曾經恐嚇他人，也否認自己曾提到持有槍枝，伊利還聲稱當時是有人持棒球棍追逐並威脅他。

密蘇里州科爾縣（Cole County）檢方5日對伊利提出四級攻擊罪及擾亂安寧罪指控，兩項均屬輕罪，相關指控仍有待司法程序釐清。



此外，密蘇里州眾議院民主黨領袖辦公室幕僚長鮑爾斯（Marc Powers）證實，黨團先前已撤除伊利所有委員會職務，讓他專心處理個人問題，且目前沒有計畫在下一個會期恢復相關職務，民主黨領導層在伊利宣布爭取連任前也曾勸他考慮讓其他人參選，但他最終仍決定投入選戰，並成功連任。

這宗案件發生在他成功連任不到24小時後，令外界關注後續司法程序及其州議員職務是否受到影響。

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