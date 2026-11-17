美國佛羅里達州一名68歲男子疑因不滿離婚，認定前妻的閨蜜是婚姻破裂的罪魁禍首，竟將沾滿花生醬的賀卡寄給對方，企圖利用對方嚴重的花生過敏反應進行報復。受害者收信後出現過敏症狀，警方循線追查郵票購買紀錄，近日將嫌犯逮捕。



花生醬塗滿賀卡 受害者開信後全身不適

據《紐約郵報》（New York Post）報道，普蘭特申警察局（Plantation Police Department）的逮捕報告，68歲嫌犯約瑟夫・傑拉德・坎塞拉二世（Joseph Gerard Cancellare Jr.），於去年8月8日在戴維市（Davie）一處美國郵政服務自助服務站購買郵票並寄出信件。直到同月14日，這張沾滿花生醬的賀卡才送達受害者住處。

68歲嫌犯約瑟夫・傑拉德・坎塞拉二世（Joseph Gerard Cancellare Jr.）（Broward County Sheriff's Office）

受害者表示，當時她打開一個油膩的信封，才發現裏面含有花生製品。由於自己對花生嚴重過敏，她立即衝回屋內清洗雙手，但仍出現手部刺痛、雙臂起蕁麻疹等症狀，過敏反應持續將近6小時。

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懷疑閨蜜介入離婚 嫌犯長期心懷怨恨

警方調查發現，受害者與這對離婚夫妻相識近20年，過去就必須時刻留意、避免接觸花生製品，因此嫌犯對她的過敏狀況並不陌生。

受害者過去就必須時刻留意、避免接觸花生製品過敏。（Towfiqu barbhuiya@Unsplash）

3人最後一次聯繫是在2022年7月。當時受害者以女方友人的身分，出席夫妻雙方處理財產分配的離婚程序。警方調查指出，坎塞拉疑似因此對受害者心生怨恨，認定是她從中介入，導致自己的婚姻破裂。

受害者表示，當時她打開一個油膩的信封，才發現裡面含有花生製品。（示意圖／Phill Brown @Unsplash）

此外，一名共同友人向警方證實，坎塞拉確實知道受害者對花生有嚴重過敏反應；另一名共同友人則表示，坎塞拉過去曾透露想傷害這名前妻的閨蜜，顯示相關威脅並非毫無跡象。

警方追查郵票購買紀錄 保釋金2萬美元

在調查過程中，警方循著郵票購買紀錄追查，透過信用卡交易資訊鎖定嫌疑人，並於本月13日正式將坎塞拉逮捕。

坎塞拉目前被控「過失危及他人安全」及「持致命武器加重傷害」兩項罪名，目前羈押於布勞沃德郡（Broward County）警長辦公室轄下的北布勞沃德拘留所。

警方將其保釋金訂為2萬美元（約16萬港元），後續仍須經司法程序釐清相關責任。

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