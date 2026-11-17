俄軍機一日內連闖日韓領空及防空識別區 兩國戰機緊急升空應對
撰文：胡允怡
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日本防衛省11月17日發佈消息稱，懷疑屬俄羅斯軍機的兩架飛機當天接連進入福岡縣附近海域領空，航空自衛隊戰機緊急升空並發出警告。同日，韓國聯合參謀本部指，多架俄羅斯軍機淩晨一度進入韓國東部海域防空識別區（KADIZ），之後離開，期間南韓戰機一度升空；過程中，未發生俄軍機闖入南韓領空的情況。
日媒報道，防衛省表示，兩架疑似俄羅斯軍機當地周二凌晨約4時，先後進入福岡縣沖之島附近領空，航空自衛隊緊急升空，並發出警告。該兩架軍機停留約3分鐘後，穿過對馬海峽，再在沖繩縣與那國島和台灣之間飛過，進入太平洋。防衛省已透過外交渠道向俄羅斯提出抗議。
日本內閣官房長官木原稔（Minoru Kihara）已證實事件，指日方已向俄羅斯提出強烈抗議，敦促勿再重演。
另據韓聯社報道，韓軍提前探測到動向，並出動空軍戰機採取戰術措施應對。 俄方長期不承認韓國自行劃設的防識區，今年6月及8月亦曾有俄軍機先後進入相關空域。
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