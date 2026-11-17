日本防衛省11月17日發佈消息稱，懷疑屬俄羅斯軍機的兩架飛機當天接連進入福岡縣附近海域領空，航空自衛隊戰機緊急升空並發出警告。同日，韓國聯合參謀本部指，多架俄羅斯軍機淩晨一度進入韓國東部海域防空識別區（KADIZ），之後離開，期間南韓戰機一度升空；過程中，未發生俄軍機闖入南韓領空的情況。



日媒報道，防衛省表示，兩架疑似俄羅斯軍機當地周二凌晨約4時，先後進入福岡縣沖之島附近領空，航空自衛隊緊急升空，並發出警告。該兩架軍機停留約3分鐘後，穿過對馬海峽，再在沖繩縣與那國島和台灣之間飛過，進入太平洋。防衛省已透過外交渠道向俄羅斯提出抗議。

日本內閣官房長官木原稔（Minoru Kihara）已證實事件，指日方已向俄羅斯提出強烈抗議，敦促勿再重演。

俄羅斯第五代雙發隱形多用途戰鬥機在阿拉曼國際機場進行飛行表演。（Getty）

另據韓聯社報道，韓軍提前探測到動向，並出動空軍戰機採取戰術措施應對。 俄方長期不承認韓國自行劃設的防識區，今年6月及8月亦曾有俄軍機先後進入相關空域。