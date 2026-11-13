Atlas人形機械人棄雙腳裝輪狂飆　神還原月球漫步　360度跳躍飄移

韓國現代汽車集團（Hyundai Motor Group）收購美國機械人公司波士頓動力（Boston Dynamics）控股權，雙方攜手合作讓機械人技術再創突破。波士頓動力為旗下人形機械人Atlas換上輪子取代傳統雙腳，展現前所未有的機動性，不僅能像溜冰選手般快速滑行移動，還能在跳躍時完成360度轉體，流暢動作令人驚豔。



同時，大陸則將目標鎖定超大規模量產，深圳機械人廠喊出年產萬台的終極目標。波士頓動力最新釋出的影片中，機械人展現絲滑的飄移滑行，甚至能完成高難度動作。控制工程師Andy Wu說明，360度跳躍的動作其實是透過動態捕捉技術，抓取人類做出相同動作後再加以複製。

波士頓動力為旗下人形機械人Atlas換上輪子取代傳統雙腳，展現前所未有的機動性。（YouTube@Boston Dynamics）

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工程團隊運用全身強化學習控制技術，讓機械人動作流暢宛如溜直排輪，甚至有人形容這個機械人的滑步動作堪比米高積遜（Michael Jackson）的月球漫步。Andy Wu表示，雖然可以讓有腳的機械人做些正常動作，但幫它裝上輪子到處跑，不是好玩多了嗎。

美國不斷挑戰機械人動作極限的同時，中國大陸則將發展重心放在超大規模量產。CNN記者首度獲准進入深圳最大的樂聚機械人工廠，直擊大批人形機械人正進行出廠測試的實況。合資企業東方精工樂聚（DF Primo）工程總監呼和杭蓋（Huhehanggai）說明，團隊正在測試機械人走路、跳舞以及執行特定動作的能力，同時試著辨識是否存在連線問題或功能上的缺陷。

這座佔地15000平方公尺的大型產線，掛滿準備交貨的機械人大軍。業者瞄準工業和通用場景應用，喊出每年生產10000台的終極目標。杭蓋強調，生產一台機械人並非挑戰，但要如何以相同的標準生產10000台機械人，這才是真正的考驗。

由於一台機械人擁有上千個零組件，如何維持良率成為量產過程中的最大難題。隨著技術持續進步，科幻場景正加速走進你我的日常生活。

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