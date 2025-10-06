Tesla機器人學功夫　扎馬對打樣樣得　馬斯克：AI驅動機體｜有片

特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）10月4日在旗下社交平台上傳一條旗下Optimus機器人學習功夫的影片。影片中機器人精準模仿真人動作，習武招式與人對打樣樣精通，有網民好奇發問是否由人類遠程遙控，馬斯克則熱心解答：「AI，而非遙控操作」。



根據影片，Optimus機器人正在模仿身邊人士作出一系列武術招式，展現扎馬步、雙手抱拳、正拳等「殺招」，甚至回身與「功夫大師」對打，拆解對方動作並進行反擊，一招一式之間與真人相較並無太大不同。

而在影片結尾，機器人展示完數個招數後，還擺出扎馬並下壓雙手手掌的收招姿勢，像極人類武術大師。

Optimus是特斯拉旗下設立多年來的人形機器人計畫，雖然數年前首次亮相，但過去一年該項目的重要性顯著提升，現已成為特斯拉最核心的關注焦點之一。馬斯克早前表示，公司正積極推進 Optimus的規模化生產，認為這款機器人將成為特斯拉旗下最重要的產品。