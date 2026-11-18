《華爾街日報》（WSJ）近日揭露英偉達（Nvidia，又稱輝達）前行政總裁黃仁勳領導下的內部文化。即便英偉達市值一度飆破5萬億美元，骨子裏仍如同一間「家族企業」，黃仁勳不僅將一雙兒女安排進公司任職，全家人更在公司被奉如「皇室家族」。知情人士透露，黃仁勳在會議上作風嚴厲、常當眾痛罵下屬，而他的女兒黃敏珊（Madison Huang）更承襲父親的強勢作風，不僅難容批評，還出言羞辱員工是「死魚臉」、「金魚腦」。



「皇室家族」把持英偉達 女兒辱罵員工金魚腦

根據《華爾街日報》報道，黃仁勳曾對外宣稱成功的秘訣在於妻子蘿莉（Lori），並將兩名成年子女黃敏珊（Madison Huang）與黃勝斌（Spencer Huang）帶進英偉達，連黃敏珊的丈夫也在公司任職。私下黃家更砸下2,360萬美元在矽谷山區購地打造家族大宅。曾與黃家人共事的人士形容，黃仁勳與子女在公司備受尊崇，宛如「皇室家族」。

英偉達CEO黃仁勳兒子黃勝斌、女兒黃敏珊兩人年薪接破百萬美元。（NVIDIA Blog）

現年35歲的黃敏珊過去曾受過廚師與侍酒師訓練，並在精品集團LVMH擔任行銷，2020年以暑期實習生身分加入英偉達後火速晉升，實質上扮演父親的幕僚長，目前更在AI模擬模型部門擔任高階主管。然而，多名員工爆料，黃敏珊作風極為強勢且無法接受批評，甚至會公開羞辱下屬，直接罵人「死魚臉（dead face）」，並用「金魚腦（goldfish）」嘲諷記性不好的員工。相較之下，在機器人部門任職的弟弟黃勝斌則低調許多，甚至有高管坦言在公務上從未遇過他。

高壓管理如「開膛破肚」 黃仁勳帶保鏢開會

前員工指出，黃仁勳不設傳統企業階層，一人直接管理多達60名下屬，在會議上對表現不如預期的員工毫不留情，常直接批評「你的問題很蠢」，甚至用「死魚臉」形容員工被他訓斥後的表情。有高層形容黃仁勳的訓話宛如「開膛破肚」，他近期更在清晨的高管會議上，因資料中心建設延誤，當眾用辱罵性字眼痛批資深高管。

英偉達前行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）（Reuters）

此外，黃仁勳近年對會議隱私與保密也愈發重視。前員工透露，黃仁勳近年出席內部會議時，身邊都有知名維安公司（Gavin de Becker and Associates）的保鏢隨行，並禁止員工在小型會議中錄音，以防機密外洩。

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硬漢也有溫情面？辦公室設威士忌櫃

儘管管理高壓，但黃仁勳在公司也有截然不同的一面。員工透露，黃仁勳熱愛與員工小酌慶功，不僅在加州總部設有以前法務長命名的酒吧「Shannon’s」，他近期翻修的30人大型會議室內更擺放了一座威士忌酒櫃，有時發表演說時甚至會手拿紅酒杯。

在黃仁勳因婚外情醜聞請辭後，部分高層也出面替這位老長官緩頰。英偉達頂尖研究員澤德勒夫斯基（John Zedlewski）在社群平台X發文表示，自己當初確診癌症時，黃仁勳親自打電話動用史丹佛大學的人脈，協助他進入臨床試驗，「任何說他不關心員工的說法都是不準確的」。針對上述報道，黃仁勳與英偉達發言人均拒絕置評。

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