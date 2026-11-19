近日有一對華人男女在新西蘭奧克蘭的Okoromai Bay，與當地環境看護人爆發口角，該對男女疑似在海灘上摸蜆，看護人隨即上前勸阻，惟涉事男子卻大聲反駁爆粗，辯稱「只是在海邊洗手」；同行女子亦質疑看護人態度傲慢如「上帝」，相關影片在網絡流傳引發兩極議論。



綜合影片與網絡消息，Okoromai Bay屬於一處生態保護區的海灘，有當地人義工發現涉事的一行四人在海邊偷偷掘蜆逾15分鐘，於是上前制止，未料對方竟直接將袋中物品倒空，且態度強硬拒絕離開，其後更引發激烈口角。

從近日網上瘋傳的畫面中，，涉事華人一行共有四人，其中一名身穿黑衣短褲、腳踏拖鞋的華人男子不斷大喊「No、No、No！」、「Shut up」，並爆粗大罵「f**k off」、「f**k you」，期間一度質問看護人「Who are you？」。

上前勸阻的當地男子則表明自己是當地的「Kaitiaki」（即環境看護人），並斥責對方正在盜獵，無權在該處逗留，並指男子不要大聲喊叫。同行的華人女子則冷笑斥責對方態度傲慢，反駁道：「你看起來很好笑，你以為本地人就像上帝一樣！」（You look funny. You think a local seem like a god!）

對峙下，涉事男子最後用普通話表示「我們來洗手」，又質疑對方「是洋人優先嗎？」，隨後補充道：「你們是居民，你們不能要求我們幹什麼！我們可以洗手，我們的孩子可以在這玩，這是公園。」

對此，有網民批評涉事男女「丟人」、「無素質」，又認為男子「洗手」的說法「荒謬」；同時亦有人表示疑涉事華人男女並未手持挖掘工具或雙手沾泥，質疑看護人攔阻缺乏依據，形容事件屬「抹黑」。

事實上，奧克蘭北部東海岸從今年3月起實施為期兩年的禁採令，Okoromai Bay全域位於禁止採集範圍內。據新西蘭媒體newsroom報道，當地近期出現大量採捕行為嚴重破壞海岸生態，同類衝突在當地海岸持續升溫，新西蘭政府新近擴大潮間帶禁採範圍，並將於11月26日增設250新西蘭元（約1078港元）當場罰款的新規例。