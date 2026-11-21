日本最大迴轉壽司連鎖品牌「壽司郎」，睽違約十年重返美國市場！11月19日在紐約曼克頓時代廣場（又譯時報廣場）開設三層樓大型餐廳，選在寸金尺土的黃金地段，主打一盤壽司5美元起，約39港元，而且不收小費。面對美國高物價及競爭激烈的餐飲市場，壽司郎希望透過平價餐點、科技互動體驗及免小費策略，吸引當地消費者與來自世界各地的旅客。



根據外電報道，壽司郎19日在紐約時代廣場舉行開幕剪綵儀式，現場吸引大批民眾排隊等候入店。這間新店位於曼克頓第八大道667號，一、二樓共設有146個座位，地下室另有3間包廂，提供超過200種餐飲選擇，多數壽司每盤售價約5至6美元。

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除了價格策略，壽司郎更將日本的免小費文化帶進美國。美國Food＆Life Companies總裁田中洋介表示，餐廳不向顧客收取小費，相信這項措施對消費者相當具有吸引力。他也指出，在曼克頓提供5美元起的餐點並不容易，但希望藉由合理價格及免小費制度，讓顧客感受到物有所值。

壽司郎也引進大型觸控螢幕點餐系統「DIGIRO」，將傳統迴轉壽司轉變成虛擬互動體驗。顧客可以透過螢幕瀏覽一盤盤虛擬迴轉的壽司，選好餐點後，料理便會沿著專用輸送軌道直接送達座位。螢幕還設有互動遊戲及獎勵機制，讓顧客不只能吃壽司，還能享受遊戲樂趣。

田中洋介表示，紐約壽司市場競爭激烈，一方面有每人動輒花費200至300美元、甚至更高的高級無菜單料理餐廳，另一方面也有價格較低、品質參差不齊的平價壽司店。壽司郎希望在兩者之間找到市場空間，提供兼顧品質、價格與娛樂性的用餐體驗。

事實上，壽司郎早在2015年就曾進軍美國，嘗試經營外賣店，但隔年便退出市場。如今相隔約十年捲土重來，改以大型堂食餐廳重新布局，並選擇全球旅客匯聚的紐約時代廣場作為據點。



田中洋介表示，紐約匯集來自世界各地的人，希望透過這間餐廳，讓壽司郎的好口碑傳播到全球。這次紐約開店也是壽司郎規劃拓展美國市場的第一步，不過公司目前仍以確保首間大型餐廳成功營運為優先目標，希望未來能進一步擴大亞洲以外的市場。

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