壽司郎上海開幕迫爆需等14小時　預約排滿一個月後　吞拿魚獲大讚

日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論，引發中日關係緊張，中國對日本發布「旅遊警示」，日本藝人在中國的相關活動也陸續遭到取消。不過，這股抵制氛圍似乎未影響餐飲市場。日本「FOOD & LIFE Companies」旗下連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」，2間上海分店於昨日（6日）盛大開幕，吸引大批民眾捧場，候位時間最長甚至高達14小時。



綜合《時事通訊》等外媒報導，壽司郎4年前在廣東省廣州市開設首家中國內地分店，隨後陸續擴展至北京、蘇州，此次是品牌首度進軍上海，開幕前便在社交平台引發高度討論。壽司郎在中國內地的餐點價格由人民幣10元起，消費者可品嘗多款日本經典人氣壽司餐點。

上海店開幕首日，儘管中日關係緊張，店門口仍大排長龍，大批親子家庭排隊朝聖。當天約有700組顧客候位，等候時間最長需14小時，預約名額更已一路排滿至一個月後。

上海開幕首日訪壽司郎 內地客坦言：不關心政治

一名前往上海環球港門市用餐的內地女大學生表示，她之前赴日本旅遊時就曾品嘗壽司郎，這次特別選在開幕首日前來，不太關心政治動向。

另一名男性顧客則表示，喜歡壽司郎的吞拿魚大腹，

難怪生意這麼好，別的城市都排隊。

目前，包括上海分店在內，壽司郎在中國共設有71家門市。「FOOD & LIFE Companies」正將擴大海外業務列為重點策略，持續以亞洲市場為核心推動展店。

