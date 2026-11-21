新加坡總理黃循財周六（11月21日）在北京與中國國務院總理李強舉行雙邊會談。黃循財指出，新中雙邊合作聯合委員會（JCBC）即將舉行新一輪會議，預計將達成超過20項合作成果。



黃循財在北京釣魚台國賓館舉行的會談開場時說，中國副總理丁薛祥將來新出席JCBC會議。他表示，會議的合作成果將涵蓋貿易、數碼化、金融一體化、科研創新、醫療和教育等領域，反映新中合作的廣度與深度。

黃循財指出，全球環境變得更加不確定和複雜，新加坡和中國因此更有必要加強夥伴關係，共同應對挑戰，並開拓新的合作領域，為區域穩定與繁榮作出貢獻。

2025年10月25日，中國國務院總理李強（左）在新加坡國會大廈同新加坡總理黃循財（右）舉行會談。圖為會談前，黃循財在國會大廈為李強舉行歡迎儀式。（新華社）

這是黃循財2024年5月上任以來，第四次與李強舉行雙邊會談。上一次是去年10月李強正式訪問新加坡期間。

黃循財在會談開場時回顧，李強去年10月正式訪問新加坡時，兩人就如何進一步深化雙邊關係展開富有建設性的討論。此後，兩國持續推進全方位高品質的前瞻性夥伴關係。

他也指出，新中在蘇州、天津和重慶的三個政府間合作項目也持續取得良好進展。這些專案顯示兩國夥伴關係如何與時俱進，在互信基礎上為雙方帶來實際利益。

2023年12月6日，國務院總理李強在人民大會堂會見到訪的新加坡副總理黃循財。（新加坡駐華大使館）

李強在開場時則說，當前國際經濟局勢充滿不確定性，「理性國家更應當緊密地協作，攜手促進開放發展，為本地區乃至全球穩定繁榮，注入更多的正能量」。

李強指出，近年來在雙方共同努力下，新中關係保持良好發展勢頭，互利合作取得豐碩成果。他說，中國國家主席習近平周五（20日）與黃循財會晤，也為進一步深化兩國關係作出戰略指引。

「中新作為傳統的友好鄰邦，中方願意同新方加強戰略溝通，拓展務實合作，推動兩國全方位高品質前瞻性夥伴關係能夠取得更多的務實成果，持續增進兩國民眾的福祉。」

兩人會晤後將共進午餐。黃循財隨後將結束為期四天的中國工作訪問，於下午啟程返回新加坡。

這是黃循財上任以來第三次訪華。他此行先到深圳出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會，再前往北京，其間也會見了習近平和北京市委書記尹力。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

