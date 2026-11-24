中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥訪問新加坡，11月23日與新加坡國務資政李顯龍會面。丁薛祥表示，中國始終堅定不移推進全面深化改革，堅持對外開放，堅持自主創新。在當前複雜動蕩的國際形勢下，雙方應繼續把握正確戰略方向，密切溝通協調，推動兩國合作行穩致遠。



2026年11月23日，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥到訪新加坡期間，與新加坡國務資政李顯龍（右）會面。（X@leehsienloong圖片）

丁薛祥表示，當日上午與新加坡副總理顏金勇共同主持中新雙邊合作機制會議，按照兩國領導人戰略引領，探討進一步拓展未來合作的新路徑、新方法。中方秉持以人為本、向上向善的原則，推動人工智能發展，賦能千行百業，造福百姓人民，願同新方拓展相關領域合作。

李顯龍祝賀新中雙邊合作機制會議成功召開，達成許多新的成果，表示新中關係發展良好，合作領域廣泛。他又稱，當前世界和新中兩國都發生了很大變化，希望雙方保持溝通，延續兩國關係發展勢頭。雙方應積極探尋新的合作方向，推動取得更多新成果。

另外，在同日的中新雙邊合作機制會議舉行後，丁薛祥和顏金勇共同宣布，兩國在新興前沿、金融合作、衛生健康等領域達成了29項成果。