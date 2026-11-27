據英媒報道，近來一些飽足感強的食品，例如燕麥粥，因其能模仿「瘦瘦針」的效果，銷量在社交平台的推波助瀾下迅速增長，甚至被外界譽為「天然的胰妥讚（Ozempic）」或「燕麥減肥藥」。據零售商維狄（Waitrose，又譯維特羅斯）發布的年度食品報告顯示，旗下的蘇格蘭燕麥粥的銷量今年上升了124%。



據衛報報道，該報告深入剖析了席捲超市貨架的幾大趨勢。報告委託進行的一項調查顯示，64%的消費者「主動選擇食用燕麥粥等能長時間保持飽腹感的食品」。

2026年6月17日，英國倫敦，圖為俗稱「瘦瘦針」的胰妥讚（Ozempic）注射器。（Getty）

維狄超市健康與營養主管倫恩博士（Dr Joanne Lunn）表示：「胰高血糖素樣肽-1（GLP-1）受體促效劑正在重塑整個食品飲料市場格局，即使是對那些不服用這種藥物的人來說也是如此。隨著食慾模式的改變，顧客的購物籃正轉向分量更小、營養更豐富、飽腹感更強的食物。」

據Numerator旗下Worldpanel最近的一項調查，目前英國服用GLP-1受體促效劑的家庭數量已經超過了素食者和魚素者家庭的總和。調查顯示，8月約有260萬成年人服用減肥藥物，比今年2月增加了約70萬人。

但報告指出，服用這種藥物的人對超市的購物習慣有很大的影響，因為近80%的GLP-1受體促效劑使用者也是家中食品的主要採購者。

2026年11月27日，據英國零售商維狄（Waitrose）發布的年度食品報告顯示，旗下的蘇格蘭燕麥粥的銷量今年上升124%（維狄官網）。

該報告共調查了4000多名顧客。在服用減肥藥的受訪者中，88%表示他們的購物習慣因此改變了。超過一半的人增加了蛋白質的攝取量，三分之一的人減少了酒精的飲用量。五分之一的人開始服用更多膳食補充劑，另有五分之一的人增加了魚類的攝取量。

「天然的胰妥讚」（Nature’s Ozempic）和「燕麥胰妥讚」（Oatzempic）指的是社交平台上興起的一股潮流，旨在推廣處方「瘦瘦針」的日常替代品。零售商表示，這些食物包括豆類、種子、堅果和罐裝魚，但對於服用抑制食慾藥物並希望保持均衡飲食的人而言，這些食物也是不錯的選擇。

作為這一潮流的一部分，維狄表示，他們發現「纖維計算」（fibre-maths）正在融入日常家庭烹飪中，人們會在沙律中添加纖維、種子和穀物，為普通膳食增加額外的營養。

燕麥粥是這一健康趨勢中出人意料的代表，這種價格實惠的穀物在報告中被譽為「出色的健康主食」。食譜創作者們正在嘗試各種各樣的口味，從味噌口味到酸櫻桃和開心果黃油配料，應有盡有。

2026年11月27日，據英媒報道，近來一些飽足感強的食品，例如燕麥粥，因其能模仿「瘦瘦針」的效果，銷量在社交平台的推波助瀾下迅速增長，甚至被外界譽為「天然的胰妥讚（Ozempic）」或「燕麥減肥藥」。（維狄官網，Getty）

倫恩指：「我們看見人們越來越傾向選擇鹹味粥。」她建議用辣椒油、骨頭湯和烤蔬菜代替甜味配料，這是「低糖、高飽腹感的終極秘訣」。