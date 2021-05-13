一分鐘看世界｜聯合國憂以巴「全面戰爭」、新加坡疫情、疫下奸商

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-13 07:00

今天是5月13日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

聯合國憂以巴「全面戰爭」

以色列與巴勒斯坦衝突進一步升級，雙方合共有至少55人死亡，巴勒斯坦哈馬斯為報復以色列空襲，向特拉維夫發射過百枚火箭。在以色列城市盧德，阿拉伯裔居民大規模示威，當地將進入緊急狀態。風波引來輿論及多國關注，聯合國更擔心兩方爆發「全面戰爭」，俄羅斯呼籲盡快舉行四方會談，美國則派高官到當地斡旋，有智庫指若美國不向以色列施壓，攻擊行為不會停止。在加沙地帶，一名男童哭別亡父、高喊「再見爸爸」的片段熱傳……（點擊了解更多）

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疫苗外交

疫苗外交再受到關注，中美洲國家洪都拉斯為取得疫苗，宣布不排除在中國設立商務辦事處，另一邊廂，美國總統拜登則指全球近半領導人請求美國協助取得疫苗。各方費盡心思吸引民眾接種疫苗，除了羅馬尼亞外，美國政府則與Uber、麥當勞等合作……（點擊了解更多）

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+ 7 + 7 + 7

新加坡疫情

香港與新加坡的「旅遊氣泡」5月26日起跑，但新加坡樟宜機場的新冠肺炎感染群組持續擴大。新加坡官員強調疫情仍然有變數，未來數週有機會轉好或轉差，強調有需要實施全套的社區保護措施……（點擊了解更多）

▼想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

印度疫下奸商

在印度發現的新冠變異病毒株「B.1.617」，目前於全球已在44個國家出現，引發憂慮。印度疫情嚴重，每天仍有數以千計的人病逝，但當地傳媒更報道，有無良商人從新冠肺炎死者身上偷走衣物，當作新衣再出售......（點擊了解更多）

+ 4 + 4 + 4

編輯精選

新冠肺炎｜日本寶島社多份報章刊登全版廣告 批評政府抗疫不力

中國警告孟加拉別加入四方安全對話 孟方：外交政策由自己決定

美國商會42%受訪會員考慮或計劃離港 涉國安法與香港競爭力憂慮

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