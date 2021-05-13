一分鐘看世界｜聯合國憂以巴「全面戰爭」、新加坡疫情、疫下奸商

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今天是5月13日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

聯合國憂以巴「全面戰爭」

以色列與巴勒斯坦衝突進一步升級，雙方合共有至少55人死亡，巴勒斯坦哈馬斯為報復以色列空襲，向特拉維夫發射過百枚火箭。在以色列城市盧德，阿拉伯裔居民大規模示威，當地將進入緊急狀態。風波引來輿論及多國關注，聯合國更擔心兩方爆發「全面戰爭」俄羅斯呼籲盡快舉行四方會談，美國則派高官到當地斡旋，有智庫指若美國不向以色列施壓，攻擊行為不會停止。在加沙地帶，一名男童哭別亡父、高喊「再見爸爸」的片段熱傳……（點擊了解更多

↓點擊了解：以色列巴勒斯坦衝突升級　男童高喊「再見爸爸」哭別亡父片段熱傳

疫苗外交

疫苗外交再受到關注，中美洲國家洪都拉斯為取得疫苗，宣布不排除在中國設立商務辦事處，另一邊廂，美國總統拜登則指全球近半領導人請求美國協助取得疫苗。各方費盡心思吸引民眾接種疫苗，除了羅馬尼亞外，美國政府則與Uber、麥當勞等合作……（點擊了解更多

↓閱讀更多：羅馬尼亞奇招鼓勵打針　吸血鬼德古拉城堡變疫苗中心兼贈免費參觀

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新加坡疫情

香港與新加坡的「旅遊氣泡」5月26日起跑，但新加坡樟宜機場的新冠肺炎感染群組持續擴大新加坡官員強調疫情仍然有變數，未來數週有機會轉好或轉差，強調有需要實施全套的社區保護措施……（點擊了解更多

▼想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

印度疫下奸商

在印度發現的新冠變異病毒株「B.1.617」，目前於全球已在44個國家出現，引發憂慮。印度疫情嚴重，每天仍有數以千計的人病逝，但當地傳媒更報道，有無良商人從新冠肺炎死者身上偷走衣物，當作新衣再出售......（點擊了解更多

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編輯精選

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