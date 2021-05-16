泰國確診女星被揭到處走又不戴口罩　地方政府決定起訴

撰文： VISION THAI看見泰國 最後更新日期： 2021-05-16 18:03

泰國疫情持續延燒，第三波波及許多泰星，甚至傳出演員身亡的不幸消息。最近雖有泰星林陽（Tay Tawan Vihokratana）痊癒出院的好消息，但也有在疫情期間四處遊玩而遭感染的壞消息。5月9日公布自己確診的泰星Ploy（Laila Boonyasak或Chermarn Boonyasak），被網友揪出違反防疫規定，當局表示將嚴查。

Ploy確診後，在社交平台公布自己從4月11日到5月9日期間公共場所活動足跡，隨即引發爭議……（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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泰國網友指出，當時各府已公告風險地區民眾跨府出行須進行隔離，但是Ploy卻不遵守規定，跑到過蘇梅島、素叻府攀牙島在內等風險地區旅遊。

消息一出，Ploy被泰國網友罵上熱搜，紛紛指責她疫情期間不好好隔離，還參加派對、到處遊玩。目前，Ploy正在醫院接受隔離治療。

據悉，4月26日到5月8日這段時間，Ploy曾到帕岸島遊玩。近日帕岸島的相關負責人表示，因Ploy未按規定佩戴口罩，並按防疫規定進行隔離，決定起訴Ploy，有關部門已經著手調查和處理當中。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】