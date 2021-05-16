泰國確診女星被揭到處走又不戴口罩　地方政府決定起訴

即時國際
撰文：
最後更新日期：

泰國疫情持續延燒，第三波波及許多泰星，甚至傳出演員身亡的不幸消息。最近雖有泰星林陽（Tay Tawan Vihokratana）痊癒出院的好消息，但也有在疫情期間四處遊玩而遭感染的壞消息。5月9日公布自己確診的泰星Ploy（Laila Boonyasak或Chermarn Boonyasak），被網友揪出違反防疫規定，當局表示將嚴查。

Ploy確診後，在社交平台公布自己從4月11日到5月9日期間公共場所活動足跡，隨即引發爭議……（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+18
+18
+18

泰國網友指出，當時各府已公告風險地區民眾跨府出行須進行隔離，但是Ploy卻不遵守規定，跑到過蘇梅島、素叻府攀牙島在內等風險地區旅遊。

消息一出，Ploy被泰國網友罵上熱搜，紛紛指責她疫情期間不好好隔離，還參加派對、到處遊玩。目前，Ploy正在醫院接受隔離治療。

據悉，4月26日到5月8日這段時間，Ploy曾到帕岸島遊玩。近日帕岸島的相關負責人表示，因Ploy未按規定佩戴口罩，並按防疫規定進行隔離，決定起訴Ploy，有關部門已經著手調查和處理當中。

【相關文章】泰國知名女星4次接觸確診者兼隔離皆無中招　網民：抗體找到了（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+17
+17
+17

Taew被封「防疫女神」後義賣「抗疫護身符」　民眾瘋搶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

泰國振興旅遊無望？疫情再爆發3天近3千確診　景點紛紛關閉
唐綺陽最新疫情預言：將有更壞消息　一個月內不這麼做台灣有危險
台灣防疫實名制　店員齊爆野蠻客人拒填個人資料　還慘遭口罩擲臉
新冠疫苗︱紐約市長攜手快餐店推打針獎勵　記者會上「吃播」宣傳
台灣疫情｜萬華茶室兩人確診　被揭內裏酒池肉林　女子脫衣任客摸
羅馬尼亞奇招鼓勵打針　吸血鬼德古拉城堡變疫苗中心兼贈免費參觀
印度疫情｜相信能治百病　街坊飲污水當聖水　網民嘆迷信害死人
泰王又有新寵？傳某妃已誕下小王子　王后妃子皆無子地位恐受威脅

延伸閱讀：

又一泰星確診！曾出演《暹羅之戀》Ploy感染新冠肺炎

第三波泰國疫情來勢洶洶 四月至今泰星確診名單更新

【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。