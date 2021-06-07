艷照門「重現」美國　外判員工公開女生不雅片　Apple悻悻賠款

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當年陳冠希的悲劇再一次發生了，不過在隱私保護如此被重視的今天，結局可能未必會像陳冠希當年那麼悲慘。根據最新的法律文檔顯示，俄勒岡州某女大學生iPhone手機裡的隱私照被蘋果維修人員私自發佈到Facebook社交媒體，蘋果為此賠償高達百萬美元。

一直標榜保護隱私的蘋果翻車了

該事件發生在2016年，蘋果承包商和碩（Pegatron）在加州運營的一個維修中心當中，並被譽為「iPhone 維修設施披露的最嚴重侵犯隱私行為之一」。目前蘋果不僅承認技術人員洩露照片和影片給其造成了「嚴重的情緒困擾」，同意與這名現年21歲的女大學生達成和解。

事件到底有多麼嚴重？基本跟當年陳冠希的案子差不多。在涉事iPhone手機修復過程中，兩名技術人員通過其Facebook賬戶上發布了10張她在不同階段脫衣服的照片和一段性愛影片。鑑於行徑如此惡劣，女大學生律師在談判中要求賠償金額高達500萬美元。

涉事公司雖為第三方，蘋果表示：「我們非常重視客戶數據的隱私和安全，並制定了一系列協議，以確保數據在整個修復過程中得到保護。2016年，當我們得知有供應商嚴重違反我們政策的行為時，我們立即採取了行動，此後始終在繼續加強我們的供應商協議。」

經過長達幾年的訴訟，以及跟保險公司多方拉扯過後，如今這場官司才有了定論。蘋果與這名女大學生和解的確切金額沒有披露，但按照這件事兒的性質，基本上來講絕對是幾百萬美元才能蓋得住了。不過這件事也告訴我們，一直標榜保護隱私的蘋果也未必靠譜。別看蘋果一直致力於隱私的保護，但是第三方供應商未必靠得住，咱們在送修手機之前還是要清除掉哪些奇奇怪怪的影片為妙啊！

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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