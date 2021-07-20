新冠肺炎︱一種病症因疫情遭忽視　2020年遺留的醫療問題恐大爆發

隨著新冠病毒大流行持續，許多在疫情爆發前就時常去醫院看診的病人都紛紛在疫情爆發後決定不到醫院去以免增加感染新冠病毒的風險，而如今有大量數據指出近日許多被醫生診斷出患有嚴重癌症的民眾，是因為這些癌症都已經被忽視了好幾個月。



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美國癌症發病情況年度報告《2020年癌症統計》公布，這是由美國腫瘤學會每年在《CA:臨床醫生癌症雜誌》上發布的報告：在近十年的數據（2008-2017年）中，總體癌症死亡率平均每年下降1.5%，延續了從1990年代初開始的趨勢，導致當時癌症死亡率下降了29%，與死亡率保持在高水平相比，癌症死亡人數減少了約290萬，不過這項報告並非考慮到未得到即時的治療以及尚未被察覺的癌症比率。

壞消息是，美國雖然目前正努力應對新冠肺炎大流行，但直到今日每天都還是會出現破萬例的確診案例，更不樂觀的是，在過去2020年到現在所有被醫療所忽視的癌症案例很快就會慢慢爆發又再一次帶給醫療負擔。

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【本文獲「明日科學」授權轉載。】