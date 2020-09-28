【癌症】椰菜花切開30分鐘後煮抗癌效果更好？助防癌11招先瘦腰！

根據台灣衛生福利部公布的台灣人十大死因，癌症連續37年蟬聯第一，而且不到五分鐘就有一人罹癌，根據權威期刊《刺針》（The Lancet）的研究也指出，雖然心血管疾病仍是35~70歲人的頭號死因，但在高收入和中高收入國家中，因癌症死亡的比例，早已超越心血管疾病，未來也很可能成為全球第一大死因，因此，預防癌症是人人都該更關心的事，以下將介紹11個方法，幫助你遠離癌症。 文：周士閔 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼預防癌症11招（按圖了解👇👇👇）

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1. 戒煙永遠不嫌晚

每根香煙都含有250種的有害化學物質，其中更有近70種會致癌，而且不只是肺癌，其他還包括胃、腎臟、口腔和喉癌等12種癌症，因此，戒煙永遠不嫌晚！另外有研究指出，在35歲前戒煙，平均壽命最多可延長8.5年；60歲才戒煙，也能延長將近四年的壽命，甚至在80歲戒煙也都有好處。因此奉勸各位癮君子，快放下手上那一根致癌物，迎向新的人生！

2. 多吃椰菜花抗癌

椰菜花屬於十字花科蔬菜，這類蔬菜除了富含纖維和營養，也含有關鍵的抗癌成分，蘿蔔硫素（Sulforaphane），這個成分除了對血糖控制很有幫助，並且還有抗癌的潛在效果；若是還想要加強椰菜花的抗癌效果，建議烹煮時先將椰菜花切過，並靜置30分鐘以上，因為這樣才會產生最多的蘿蔔硫素。

3. 身體肥胖易罹癌

現代人因為飲食的關係大多都「小腹便便」，然而，腰圍愈粗也代表罹癌機率大大提升，特別是乳癌（Breast Cancer）、大腸癌（Colorectal Cancer）或胰臟癌（Pancreas Cancer）等癌症，此外，有學者認為，肥胖導致癌症機率提高的原因，可能跟脂肪細胞所釋放的物質有關。因此，擁有健康的飲食習慣，對於遠離癌症是很重要的一個步驟。

有學者認為，肥胖導致癌症機率提高的原因，可能跟脂肪細胞所釋放的物質有關。（資料圖片）

4. 酒精攝取愈少愈好

飲酒過量可能會導致罹癌機率更高，酒精的攝取對於罹患口腔、乳房、肝臟或食道等癌症有關，喝的愈多，患病的機率就愈高，因此，一般建議女性一天應控制在一杯、而男性應控制在兩杯以內的飲酒量。（一杯相當於一瓶啤酒的酒精含量）

5. 少吃加工肉品及紅肉

研究顯示，加工肉品中的亞硝酸鹽會致癌，像是香腸、熱狗、煙肉都屬於此類。根據世界衛生組織（WHO）與國際癌症研究機構（IARC）的分類，紅肉被列為第2A類致癌物，而加工肉品則是第一類致癌物，代表有足夠證據證明這些食物是致癌物，加工肉品也容易導致大腸直腸癌。另外，肉類經過燒烤、油炸或是其他高溫烹調，也容易產生致癌物質，異環胺（Heterocyclic amine，HA）。因此，喜歡吃肉的人，在大快朵頤之前要特別注意。

6. 擺脫久坐讓生活動起來

現代人的工作型態以及生活習慣，都讓我們久坐少動，然而養生防癌的最佳方法之一，就是要「動」！運動不僅能擺脫肥胖，還能降低雌激素（Estrogen）和胰島素（Insulin）等荷爾蒙，這些都跟罹患癌症非常有關，建議養成規律運動的習慣，每天至少進行30分鐘的有氧運動。

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7. 安全性行為不只防性病

戴保險套不只可以避免感染性病，有些不安全性行為可能導致罹癌機率增加，例如：70%子宮頸癌（Cervical cancer）的發生，都是因為經由不安全性行為，而感染第16或18型的人類乳突病毒（HPV），更容易導致子宮頸癌。

8. 接種疫苗預防乙肝和HPV病毒

某些疫苗可能有預防癌症的作用，特定的HPV疫苗能預防子宮頸、外陰、陰道和肛門癌，建議在9~26歲前注射疫苗。另外，乙肝疫苗能抑制病毒，避免肝癌的發生，在台灣，兩者都應在童年時期施打完畢。

9. 避開環境有害物質

很多化學成分都是致癌物，會傷害細胞裡的DNA，增加罹患癌症的機率，我們日常生活中常會經由觸摸、吃飯或透過呼吸接觸這些有害物質，包括石綿（Asbestos）、氡氣（Radon）或苯（Benzene），這些都是不論在家或工作時，常見的致癌物。雖然要完全不接觸這些有害物質，可能很困難，但我們可以更注意平時常用的物品，是否含有這些致癌物，並使用成分較為無害的產品。

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10. 基因檢測預防遺傳性癌症

很多人常常忽略，某些癌症是會遺傳的，根據台大醫院基因醫學部指出，醫生會依病人的臨床表現，判斷是否有可能屬於遺傳性癌症，這步驟就是所謂的遺傳諮詢（Genetic counseling），另外，最著名的例子就是荷里活明星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie），她在接受基因檢測後，發現自己有BRCA1基因突變，於是進行預防性的乳房切除手術。

另外，以常見的遺傳性乳癌來說，家族中（包括自己），若有三位以上罹癌，或總共出現三種癌症以上，例如腸胃道癌症，子宮內膜癌，男性攝護腺癌、血癌等，都建議接受癌症遺傳諮詢。

11. 定期篩檢最保險

篩檢能夠在癌症早期，甚至在癌症尚未發生前，就及早治療，例如：大腸鏡（Colonoscopy）可以檢查出大腸直腸內的瘜肉，是否有發展成癌症的風險，便能儘早切除瘜肉；子宮頸抹片檢查（Pap Smear），也能夠幫助婦女檢測出子宮頸的癌細胞，乳房X光攝影術（Mammograms）和低劑量電腦斷層（Low Dose CT），能夠篩檢早期的乳癌和肺癌，若有罹癌疑慮，建議諮詢醫生是否需要進行以上檢測。

簡易自我檢測癌症徵兆

美國癌症協會（American Cancer Society）提供簡易的自我檢測：

- 排尿排便異常 - 長時間異常痠痛 - 不正常地出血或分泌物量異常 - 乳房或其他部位有硬塊或增厚現象 - 吞嚥困難或消化不良 - 身上的疣或痣出現明顯改變 - 久咳不止或聲音嘶啞

以上只是一些初步的徵兆，其他徵兆包括突然感到疲累，或是體重突然急遽變化等，總而言之，實際身體情況因人而異，癌前病變時常也難以察覺，但是聆聽自己的身體，觀察是否有哪些和平常不同的地方，仍然很值得參考，若有異狀，建議前往醫院諮詢醫生。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：5分鐘1人罹癌！這11招預防癌症】