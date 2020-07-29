半邊臉慢慢遭吃掉、眼球內生蟲　比猛獸更恐怖的「體內怪物」們

你最害怕的「怪物」是什麼，猛獸、爬行動物，還是人類打造的兵器、機械？每個人都有自己害怕的東西，但大多數人只關注於眼前，卻忘記了一個最恐怖的答案——「體內怪物」。

《Monsters Inside Me》（體內怪物）是一部高分紀錄片，其中收錄了數十個疑難雜症，有些患者被體內的寄生蟲劫持，有人身體感染了微生物，有些人的器官發生病變。這些來自體內的問題，猶如怪物般摧殘人類的身體健康，起初都以為是小病，結果往往差點要人命。而該系列紀錄片則通過患者、醫生的共同回憶，場景再現出了那一段段與怪物搏命時的可怕記憶。像是有位患者旅個遊回來，臉就裂開了。

23歲的Adam Spencer和未婚妻在南美洲旅遊，旅途中發現自己臉上起了一個小包，但他沒有在意。接著小包變成豌豆大小，然後逐步潰爛，傷口竟然有硬幣大小，但此時小伙依然不在意，在當地醫院簡單處理後，旅途繼續。

回到美國後，他才開始正式就醫。但糟糕的是，醫生也弄不清楚這是什麼，下了幾次判斷均不見起色，而此時，他的半張臉已經被「吞噬」……

【圖片或會引起不安】Adam Spencer臉部被體內的利什曼原蟲破壞之情況（點圖放大瀏覽）：

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隨著病情加重，喉嚨也出現了問題，這種「吞噬」甚至蔓延至身體，危及生命。直到一位醫生根據他的旅遊路徑，分析出這可能是由微生物利什曼原蟲，引發的皮膚型利什曼症。牠們以小昆蟲「白蛉」作為傳播媒介，進入人體後極為囂張，對免疫系統的攻擊毫不畏懼，並且會鑽入免疫細胞，在其中繁殖，進而導致周圍組織破壞。而在小哥自述中，他沒少被這種蟲子叮咬，多半因此感染。幸運的是，對症下藥後，他撿回了一條命，但臉部的恢復，還要等待。

還有一位患者，眼睛裏進了豬肉絛蟲，病例堪稱美國前所未見，但他卻不着急就醫。這部紀錄片中，幾乎所有疑難雜症，都是從一個小問題開始的。

卡車司機Jake起初發現眼部不適，但他覺得是小問題，隨後眼睛有明顯充血，他知道問題大了，但依然不想就醫。因為他不想錯過自己的假期，他想要玩高空特技跳傘。但高度越高，眼睛的壓力也就越大，這意味着病情會更加惡化，和火上澆油沒有區別。不過Jake沒管那麼多，他選擇先刺激了再說。但這種任性行為，讓他的病情更為刺激。

他的視力直線下降，照鏡子看不清自己，彷彿隔著一層蠟紙，痛起來像是被拳打，又像是被刀扎，極為痛苦。醫生在檢查後，也被他的情況驚呆了，因為在Jake的眼睛裡，他發現了一隻豬肉絛蟲。雖然罕見，但其實這種寄生蟲有時會從腸道移動，方向有兩個選擇：腦部或者是眼部。而Jake當時的情況已經相當糟糕，可能連眼球都保不住。不過，他還算是幸運的，手術進行的很順利，經歷過痛苦的他，又能開車了。

還有一位患者的經歷，更為恐怖，她咳嗽的時候，咳出了蟲子。這位患者名叫Brittney McWilliams，起初她只是有點氣喘，但很快開始發燒，接著開始爆發性的咳嗽，而且越來越嚴重，伴隨著咳嗽的加劇，她開始嘔吐。接著恐怖的事情發生了。她和室友驚恐的發現，在她咳出的殘留物中，出現了疑似蟲子一樣的東西。

她本人和室友都嚇懵了，然後立即前往了醫院。但到達醫院後，事態升級，她還是咳，並且又嘔吐出了蟲子，長度接近50厘米……

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很多觀眾第一反應是「中蠱」了。但顯然並不是，勇敢的室友幫忙收集了蟲子樣本，然後檢測發現，這是蛔蟲。問題是蛔蟲怎麼會被咳出來？一般來說它們會寄生在人類消化道，並在腸道中繁殖，隱居多年都不會被發現。但據紀錄片介紹，原因歸結為Brittney的特殊情況。

據推測，她感染寄生蟲，是因為平時食用了太多生菜沙律，而恰好這些菜被違規施肥，同時她還沒清洗乾淨。之所以會咳出來，是因為她當晚在發燒，導致體溫升高，讓蛔蟲難以生存，於是蛔蟲開始「跑路」，恰好進入了氣管，進而引發咳嗽、嘔吐，然後被吐了出去。聽完我都沒法呼吸了……

紀錄片中，每一個病例都極富感染力。人類初病時的茫然，病情加重時的痛苦，病危時的掙扎，醫生的無奈與努力，劫後餘生的慶幸與眼淚，這些都在帶動著觀眾的情緒，為病例中的患者著急、恐懼、加油、慶幸。有時候甚至會讓人感嘆，在自然面前，我們是如此脆弱（並不是所有患者都能活下來）。

當然，這些疑難雜症也都帶有一絲懸疑色彩，需要多位醫生抽絲剝繭才能找到真相，如豌豆在肺部發芽，孩子因為寄生蟲停止長大等等。一部紀錄片被拍出了恐怖懸疑劇的感覺，建議和身邊膽大的朋友一起觀看。最後再次提醒大家，健康真的很寶貴。

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