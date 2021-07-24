哈里王子寫「爆炸性回憶錄」袋近2億　發言人否認「大不敬」傳聞

英國《太陽報》報道，哈里王子（Prince Harry）將出版4本書，簽約金可能高達2500萬美元（約1.95億港元）。他將在明年英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在位滿70年「白金禧年」出版「爆炸性」回憶錄，他誓言將會在書中描寫他的特別人生「高潮和低谷」。《每日郵報》報道，哈里王子的第2本書將會在祖母伊麗莎白二世駕崩後出版。（編按：王發言人否認有關哈里在英女王死後出書的傳聞。）



王室專家菲茨威廉斯擔心「完全不可預測的」哈里王子可能以出版書籍作為對抗王室成員的「力量」。王室據說已被警告，他們應該為接下來產生的後果「感到害怕」。

菲茨威廉斯告訴《太陽報》：「哈里王子出版書籍只是一種優勢的存在形式，可能會在未來任何情況下用來對抗王室。這本書可能變成炸藥。」

「但問題是，哈里王子接下來真正想從王室得到的是什麼？他們想要王室做什麼？他們變得不受控，這是事實。因為他們完全不可預測，這非常令人擔憂。一切皆有可能發生。」

（編按：薩塞克斯公爵伉儷的發言人否認，有一本回憶錄會在英女王死後出版。發言人稱，哈里王子只有一本正在準備的回憶錄，會在2022年下旬出版。書本內容未對外公開。）

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