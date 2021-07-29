新冠肺炎︱疫情刺激食物通漲　食材價格10年最高　哪種食物變貴？

你在超市或網購囤貨的餅乾、即沖咖啡與飲料，這些疫情下的救命仙丹，很有可能最快在2021年底就會變貴。



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囤貨效應、運輸阻斷！食材原物料10年來最貴

「現在的物價上漲可不是開玩笑的，而且沒有和緩的跡象！」聯合國資深經濟學家Abdolreza Abbassian表示。根據聯合國糧食及農業組織FAO追蹤植物油、玉米、小麥、肉、乳製品等農作物綜合來看物價來到15年最高！其中植物油售價來到10年最高、粟米2020年售價也翻倍、大豆則貴了8成。

疫情爆發初期，各國政府囤貨更造成糖價飆升35.9％、小麥大漲 31.2% 。歐盟執委會統計，奶油國際出口價2020年也暴漲超過3分之1，咖啡豆因貨運受阻斷、成長超過51.7%，創下4年來新高！其他常見食品如鮮奶也變貴了11.9%、燕麥漲了27.2%。

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數個通膨因子同時引爆、食品廠皮得繃緊了

除了原物料價格大漲，疫情間包裝與運輸成本上升，再加上食品公司研發永續的生產方式、轉型做線上銷售，這些都增加了生產成本。

雀巢、可口可樂、聯合利華、通用磨坊等食品大廠相繼於2021年4月起宣告，因為不敵疫情下眾多原物料成本攀升，只得漲價！最快2021年下半年或2022年消費者就會有感，從綠巨人玉米粒、可樂、雪碧、KitKat巧克力到立頓紅茶包，這些日常食品，都可能變貴。

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量販店吃不消！消費者也得負擔

多位經濟學家分析，全球各大食品公司紛紛預告漲價，代表整個食品業的物價浮動已勢不可逆。

康尼格拉食品執行長大衛·馬伯格（David Marberger）表示，當整個產業都同時漲價，業者比較不需擔憂顧客會被競爭者搶走，因此對於漲價的可能性更高，消費者也只能接受，而這正是當前的情況。此外，疫情期間零食、冷凍食品需求提升，大過於供給，因此成為漲價的第一選擇，部份產品已經變貴，市場預估接下來就輪到其他食物了。

此外，零售通路因相互競爭激烈，本來的利潤微薄到只有2%，通常不隨便漲價，卻也無法吸收此次食品業的物價大地震。經濟學家預測，隨著疫情解封，消費者返回餐廳，購買包裝食品的機會將較疫情期間減少。通路此刻唯有配合食品廠提升產品售價，這兩個產業才撐得下去。

隨著全球疫情看似逐漸稍緩，為食品業帶來的成本壓力，以及消費端的經濟衝擊，恐怕才正要展開。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：漲漲漲，食物通膨時代要來臨了嗎？新冠疫情爆發以來，哪些食物變貴了？】