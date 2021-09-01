二十年戰事結束　阿富汗進入第二次塔利班時代︱國際晨報

阿富汗在8月31日寫下歷史一刻，隨着美軍確認從當地完全撤出，象徵長達二十年的阿富汗戰爭劃上句號。這亦意味塔利班（Taliban）相隔廿載再次取得阿富汗的控制權。



美軍最後一架運輸機在撤出限期屆滿前從喀布爾（Kabul）機場起飛，當地隨即響起一片慶祝的槍聲，並放煙花助興。塔利班認為美國在當地二十年的軍事行動以失敗告終，阿富汗從今面對的難題亦堆積如山，包括可能爆發的新一輪難民潮。

美國軍方周一宣布，最後一架載有美軍的飛機已離開阿富汗首都喀布爾，正式結束該國在當地近20年的戰爭。(AP)

事實上，華府在阿富汗的犧牲不計其數，除了有超過二千名美軍陣亡外，長年花費在當地戰爭的金錢亦如天文數字。即使美國政府重申有需要撤出阿富汗，有民調顯示，過半受訪者對總統拜登（Joe Biden）在阿富汗問題的表現上不合格。

因阿富汗撤軍一事，美國總統拜登正成為眾矢之的。（AP）

無論如何，西方國家撤出阿富汗已是鐵一般的事實，美國府亦將對阿富汗的外交事務移師至卡塔爾。對於阿富汗的將來，北京方面指這是華府糾正錯誤的開始，不過亦有專家認為，這為近年關係陷入緊張的美中兩國帶來合作機會。

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