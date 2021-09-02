新冠肺炎｜Mu變種病毒39國現蹤　威力將超Delta？仍有待觀察

世界衛生組織（WHO）研究顯示，可能對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗有抗藥性的Mu變異病毒株迄今已入侵39國。它雖僅被WHO列為「須留意的變異株」（Variant of Interest，VOI），但從其傳播速度，以及部分病人感染後全無徵狀的情況看來，它的威力不容小覷。



Mu是新冠病毒（SARS-CoV-2）變異株。它是2021年1月首次在哥倫比亞（Colombia）被發現的。它的科學名稱是B.1.621，在8月被列為VOI。

「須留意的變異株」（VOI）較「須關注的變異株」（Variant of Concern，VOC）低一級，目前VOC的變種一共5種，正在全球流竄造成大規模感染的Delta變種屬於VOC一列。

除了Mu，另外4種VOI是Eta、Iota、Kappa和Lambda。被認為有可能使疫情惡化的4個VOC則包括首先在英國南部肯特郡（Kent）發現、已在193國出現的Alpha、已在141國出現的Beta變異株、已在91國出現的Gamma變異株和已在170國出現的Delta。

流感數據共享全球倡議（GISAID）的資料顯示，美國錄得2,065個Mu確診個案，多於其他國家，緊隨其後的是錄得852個的哥倫比亞、錄得357個的墨西哥，以及錄得473個的西班牙。

哥倫比亞目前39%的新增確診個案都是由Mu引起。

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它有何特別之處？

WHO在8月30日稱正在監控新變種病毒株Mu，將它列為「須留意的變異株」。這是因它「有一系列突變，顯示它有或有免疫逃逸（immune escape）的能力」。但WHO也補充稱，還需進行更多研究來了解Mu的表型（Phenotype）和臨床特徵。

Mater Health Services以及澳洲昆士蘭大學傳染病專家格里芬（Paul Griffin）稱，暫未有證據顯示，它符合作為「逃逸變種」（escape variant）的條件。

新冠肺炎Delta變種病毒在多國肆虐，令人擔心現有疫苗是否不足以保護用家，繼而引發是否需要進行「升級」以及注射加強劑的討論。Mu的傳染力會否超越Delta，仍有待專家觀察。（Reuters）

感染數字仍非常低

世衛在8月31日公布的每週流行病學更新（Weekly epidemiological update）中稱，「Mu變異株2021年1月首度在哥倫比亞現蹤後，便陸續接獲零星通報，若干南美洲和歐洲國家出現規模較大的疫情。」

更新內文寫道，儘管Mu的全球盛行率「目前已降至0.1%以下」，但哥倫比亞和厄瓜多爾（Ecuador）的盛行率「仍持續增長」，分別達到39%和13%。

報告引述上傳到GISAID的資料稱，截至8月29日，已在39個國家記錄到4,500多個基因定序，其中3,794個為B.1.621變異株，856個為B.1.621.1變異株。

GISAID這個全球性科學倡議組織，蒐集病毒基因定序病例資料，並提供一個允許公眾取用的資料庫平台。

印尼因Delta變種病毒入侵，2021年7月初起確診個案急升，醫療系統幾近崩潰邊緣。政府須尋找大片空地開挖，作為墓地來埋葬大量病歿者。（AP）

它會超越Delta？會影響現有疫苗？

未知。迄今未有證據顯示Mu有更高傳染力，特別是比Delta更具傳染力。全球Mu感染數字仍非常低，因此有待觀察。

根據WHO的流行病學報告，初步數據顯示，Mu似乎對抗體較有抵抗力。

格里芬稱，那些在實驗室中進行的試驗，是無法告訴大家現實世界中人體免疫系統的運作全面情況，雖然那些研究是真的有用。研究人員需在現實世界中、在臨床環境中看到病毒變異株有一個導致疫苗真的失去效力的特質，才能正式回答到，Mu會否削弱疫苗效力的問題。

Mu除有可能逃避疫苗誘發的抗體，它亦有新冠病毒一般的特徵：攜帶病毒的人可以是全無病徵。日本厚生勞動省9月1日稱在6月和7月在日本機場進行檢疫時，檢測到2個感染Mu的病例，兩位感染者分別來自阿聯酋（UAE）及英國。其中1個案是6月26日從阿聯酋抵日的一位40多歲女子，另一個案是7月5日從英國抵達日本機場的50多歲女性。兩人都是無症狀但體內帶有病原體。這是日本國內首次出現Mu確診個案。