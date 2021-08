NBA︱9年間被換8個東家、替補身份冠軍　林書豪為籃球夢傾盡所有

2015年,也是我剛剛開始畫籃球作品的時候,那年暑假,林書豪來香港出席宣傳活動,我有幸在活動上遇到他,並請他在作品上簽名,這是我的畫作第一次獲得NBA球星簽名,給予我很大的鼓勵和動力。

《球魂不滅——美國籃球眾星誌》作者:Roy Cheng



擁有一張東方面孔的林書豪,成長時期總是被人嘲笑,別人認為他不可能在NBA立足,因華裔人士打籃球不可能那麼厲害。即使他在大學時期數據優異,用盡各種努力,仍然在選秀會落空。

後來終於可以加入NBA,但其新人賽季幾乎都在板凳度過,不到兩年時間,已經被下放到發展聯盟四次,隨時面臨被裁掉的命運。

這股「林來瘋」熱潮席捲全球,全世界很多球迷都因為他的奇蹟表現而支持他。(萬里機構授權使用)

林書豪生涯效力過的球隊:

一夜成名

2012年2月4日晚上,效力紐約人的林書豪,在一場比賽中臨危受命上陣,結果奇蹟地拯救了球隊,一夜成名;在之後幾場比賽他繼續有超水準演出,帶領球隊拿下七連勝,當中包括對洛杉磯湖人的賽事中壓倒Kobe Bryant,拿下職業新高38分,還有對多倫多速龍射入壓哨三分,絕殺對手,其急促冒升的表現,轟動全世界,傳媒因此給他起了個稱號「林來瘋」(Linsanity)。

這股「林來瘋」熱潮席捲全球,全世界很多球迷都因為他的奇蹟表現而支持他。一下子受到全世界的關注,但書豪並沒有被這些成就沖昏頭腦,一如以往地,他保持謙遜,多次感謝教練和隊友,並把一切榮耀歸於上帝。

林書豪說過:「人生中最困難的挑戰,是面對別人的刻板印象。」在美國加州出生和長大的林書豪,肯定面對過不少各種刻板印象——他憑着努力,打破了華裔人士不可立足NBA的常規,證明自己的水平能夠在同一平台與其他球星比拼。

要實現夢想,一定要先全力以赴,不要被現實限制,每個人都一定可以創造屬於自己的故事。

林書豪新冠肺炎期間的「惹火」言論:

經過2012年的「林來瘋」(Linsanity)而全球知名,林書豪的職業生涯卻沒有因此而一帆風順。球員最大的敵人始終是傷患,2016年,輾轉效力過侯斯頓火箭、洛杉磯湖人和夏洛特黃蜂後,他來到布魯克林籃網。2017年季初一場賽事,一次上籃動作令其右膝重創,受傷倒地後他痛得喊着「I am done」,當下更哭成淚人,整個賽季就這樣報銷。

經歷漫長的復健和等待,他又再被球隊放上交易名單,9年之間,換了8個東家。連番挫折和掙扎,他可沒有認輸,他沒有意志消沉,因為他知道,上帝與他同在,衪總有所安排。他知道,在NBA打球,韌性非常重要。

「患難生忍耐,忍耐生老練,老練生盼望;盼望不至於羞恥。」 羅馬書5:4-5

書豪曾經說過:「我總對自己說,我的計劃是先成為輪換隊員,再成為首發控衞,最終贏下NBA總冠軍。人們聽到這樣的話總會笑我,但如果我真的做到,他們肯定笑不出來。」和很多NBA球員的夢想一樣,他十分渴望拿下總冠軍,他已經打過四次季後賽,卻從沒有試過突破首輪,然而命運為他打開了一扇特別的門。2019年,他來到多倫多,雖然不再是主力球員,卻隨隊贏下第一座總冠軍,實現他曾經訂下的目標。

這一切是否上帝的安排?不得而知,唯一可以肯定的是,林書豪為他的籃球夢傾盡所有。

林書豪金句:

「凡事盡力而為,以平常心看待結果,上帝必有衪的旨意。」Put It All In God's Hands。



「如果你有一個夢想,一定要先全力以赴,然後剩下的就交給上帝。」



「不管你正在經歷什麼,你要有一個自己想達到的目標;但請不要忘記自己現在的位置,去享受一切,因為時光飛逝。」



球魂不滅——美國籃球眾星誌

書名:球魂不滅——美國籃球眾星誌

作者:Roy Cheng



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】