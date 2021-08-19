NBA︱9年間被換8個東家、替補身份冠軍　林書豪為籃球夢傾盡所有

2015年，也是我剛剛開始畫籃球作品的時候，那年暑假，林書豪來香港出席宣傳活動，我有幸在活動上遇到他，並請他在作品上簽名，這是我的畫作第一次獲得NBA球星簽名，給予我很大的鼓勵和動力。

《球魂不滅——美國籃球眾星誌》作者：Roy Cheng



擁有一張東方面孔的林書豪，成長時期總是被人嘲笑，別人認為他不可能在NBA立足，因華裔人士打籃球不可能那麼厲害。即使他在大學時期數據優異，用盡各種努力，仍然在選秀會落空。

後來終於可以加入NBA，但其新人賽季幾乎都在板凳度過，不到兩年時間，已經被下放到發展聯盟四次，隨時面臨被裁掉的命運。

這股「林來瘋」熱潮席捲全球，全世界很多球迷都因為他的奇蹟表現而支持他。（萬里機構授權使用）

林書豪生涯效力過的球隊：

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一夜成名

2012年2月4日晚上，效力紐約人的林書豪，在一場比賽中臨危受命上陣，結果奇蹟地拯救了球隊，一夜成名；在之後幾場比賽他繼續有超水準演出，帶領球隊拿下七連勝，當中包括對洛杉磯湖人的賽事中壓倒Kobe Bryant，拿下職業新高38分，還有對多倫多速龍射入壓哨三分，絕殺對手，其急促冒升的表現，轟動全世界，傳媒因此給他起了個稱號「林來瘋」（Linsanity）。

這股「林來瘋」熱潮席捲全球，全世界很多球迷都因為他的奇蹟表現而支持他。一下子受到全世界的關注，但書豪並沒有被這些成就沖昏頭腦，一如以往地，他保持謙遜，多次感謝教練和隊友，並把一切榮耀歸於上帝。

林書豪說過：「人生中最困難的挑戰，是面對別人的刻板印象。」在美國加州出生和長大的林書豪，肯定面對過不少各種刻板印象——他憑着努力，打破了華裔人士不可立足NBA的常規，證明自己的水平能夠在同一平台與其他球星比拼。

要實現夢想，一定要先全力以赴，不要被現實限制，每個人都一定可以創造屬於自己的故事。

林書豪新冠肺炎期間的「惹火」言論：

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經過2012年的「林來瘋」（Linsanity）而全球知名，林書豪的職業生涯卻沒有因此而一帆風順。球員最大的敵人始終是傷患，2016年，輾轉效力過侯斯頓火箭、洛杉磯湖人和夏洛特黃蜂後，他來到布魯克林籃網。2017年季初一場賽事，一次上籃動作令其右膝重創，受傷倒地後他痛得喊着「I am done」，當下更哭成淚人，整個賽季就這樣報銷。

經歷漫長的復健和等待，他又再被球隊放上交易名單，9年之間，換了8個東家。連番挫折和掙扎，他可沒有認輸，他沒有意志消沉，因為他知道，上帝與他同在，衪總有所安排。他知道，在NBA打球，韌性非常重要。

「患難生忍耐，忍耐生老練，老練生盼望；盼望不至於羞恥。」 羅馬書5:4-5

書豪曾經說過：「我總對自己說，我的計劃是先成為輪換隊員，再成為首發控衞，最終贏下NBA總冠軍。人們聽到這樣的話總會笑我，但如果我真的做到，他們肯定笑不出來。」和很多NBA球員的夢想一樣，他十分渴望拿下總冠軍，他已經打過四次季後賽，卻從沒有試過突破首輪，然而命運為他打開了一扇特別的門。2019年，他來到多倫多，雖然不再是主力球員，卻隨隊贏下第一座總冠軍，實現他曾經訂下的目標。

這一切是否上帝的安排？不得而知，唯一可以肯定的是，林書豪為他的籃球夢傾盡所有。

林書豪金句：

「凡事盡力而為，以平常心看待結果，上帝必有衪的旨意。」Put It All In God's Hands。



「如果你有一個夢想，一定要先全力以赴，然後剩下的就交給上帝。」



「不管你正在經歷什麼，你要有一個自己想達到的目標；但請不要忘記自己現在的位置，去享受一切，因為時光飛逝。」



同場加映：林書豪造型照「時裝車禍」

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球魂不滅——美國籃球眾星誌（萬里機構授權使用）

書名：球魂不滅——美國籃球眾星誌

作者：Roy Cheng，喜歡籃球，喜歡畫畫，喜歡創作，喜歡自由。自2015年起全身投進畫畫事業，主力繪畫NBA題材，並開班授徒。其油畫作品廣受本地和海外稱譽，曾獲NBA球隊邀請赴美參展，以至聯盟球星主動關注及在其專頁留言，並因此而有不少親身接觸NBA球員的機會。Facebook專頁Roy Cheng Artworks現有逾五萬粉絲。



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】