法國千金戀上窮律師後人間蒸發　並非為愛私奔　25年後揭恐怖真相

在19世紀的法國，發生了一件離奇事件，一名出身望族的千金小姐一夜之間憑空消失，再也沒有人看到她的身影。



許多民眾以為她應該是跟男人私奔了，然而25年後的一封匿名信卻揭露了殘忍真相，讓案情大翻轉。

本文將帶你一探這件轟動19世紀法國的失蹤慘案……

富家女愛上窮小子 一夜間憑空消失 真相令人心寒（點擊放大瀏覽相關照片）▼▼▼

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富家女愛上窮小子卻遭家人反對 一夜間憑空消失轟動全國

出生豪門的布蘭奇．蒙尼爾（Blanche Monnier）是一名正值25歲、五官甜美的年輕小姐，從小備受父親的寵愛，然而當父親過世後，強勢的母親成為了一家之主，嚴格管控女兒的一舉一行。年輕貌美的布蘭奇不乏追求者，按照常理，她應該許配給門當戶對的有錢男人，但是布蘭奇卻與一位身無分文的律師墜入愛河，她每天都趁着夜色偷偷從窗戶溜出與愛人相會；然而，這樣的舉動卻被母親發現，母親堅決反對兩人交往，希望女兒與窮律師斷絕一切來往。

有一天，布蘭奇突然失蹤了！許多人推測她應該是不顧家人反對和愛人私奔，跑到外地生活，而當地各大媒體也爭相報道了「千金小姐憑空消失」的新聞，造成法國一時的轟動，大家都很好奇布蘭奇小姐離奇消失的原因。這起失蹤案隨着時間漸漸被人們淡忘；然而，25年後檢察官收到一封匿名信，卻讓案情大翻轉。

一封匿名信揭開駭人真相 一切竟是「愛情」惹的禍

1901年5月23日，巴黎的檢察長收到了一封未署名的信件，信中寫道：「總檢察官先生，我必須通知你一件非常嚴重的事情，有一位被困在蒙尼爾女士（Madame Monnier）家的女人，她在過去25年，長時間處於飢餓狀態，而且房間佈滿腐壞的垃圾和排泄物。」檢察長立刻聯絡警方展開調查，但因為布蘭奇小姐的家族在當地有威望，警方起初半信半疑，考慮許久後仍決定鋌而走險搜索該住所，他們在豪宅二樓發現了一間被鐵鍊、大鎖深鎖的房間，破門而入後，刺鼻的惡臭味讓他們止步，眼前昏暗房間的床上有一位極度消瘦、營養不良的中年女子，她正是失蹤女子——布蘭奇．蒙尼爾。有一位警員曾描述了囚禁布蘭奇的房間慘狀：「這位不幸的女人裸身躺在腐爛的床上，她的四周圍繞着糞便、肉屑、蔬菜、魚和腐爛的麵包…我們還見到牡蠣殼，有蟲子爬過布蘭奇小姐的床。空氣難以呼吸，房間內散發出刺鼻臭味，我們無法再待下去繼續調查了。」

多年前的失蹤案終於結案，法國警方、民眾恍然大悟，布蘭奇小姐根本沒有跟愛人私奔，她長年被獨自囚禁在昏暗的房間。警方後續調查發現，原來狠心監禁布蘭奇的兇手正是她的母親，當年她為了阻止女兒繼續與窮律師交往，決定將她關起來，而布蘭奇的哥哥則假裝什麼事都沒發生，繼續正常的生活。然而，被警方逮捕的母親，因為受不了群眾壓力，兩週內便死於心臟病，根本沒有受到應得的刑事懲罰。而後，布蘭奇被送往醫院治療，醫護人員發現她25年來都沒有洗澡，體重甚至不到25公斤，只剩下皮包骨的扭曲身形。在醫院療傷的過程中，布蘭奇情緒異常冷靜，她默默在病房的牆壁上潦草寫下了兩個字：「自由」。最終，布蘭奇在療養院度過晚年，享年64歲。當年的匿名信從未找到寄件者，或許是家中某位人士良心發現，選擇出手解救了可憐的布蘭奇小姐。

布蘭奇的大好青春因為「愛情」而葬送，她的哥哥曾在法庭上宣稱：「妹妹只要放低姿態，隨時都可以被放出來，是她自己不願離開。」也許布蘭奇真的不願放棄真愛、屈服於母親，所以決定永遠被囚禁，僅憑着對愛情的執着，度過地獄般的生活。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：愛上平民的豪門千金，一夜間離奇失蹤！25年後匿名信揭駭人真相，警方破門見慘狀嚇壞了】